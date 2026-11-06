Арестованы руководитель и начальник продаж сети магазинов «Omid»

Арестованы руководитель сети магазинов «Omid» Рахман Мамедов и начальник продаж сети Тарлан Гасымзаде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, они обвиняются в избиении сотрудника и вымогательстве денег под угрозой насилия.

Рахман Мамедов и Тарлан Гасымзаде обвинили заведующего магазином «Omid Gəncə-3» в Гяндже в присвоении денежных средств, вырученных от продажи товаров.

В связи с этим они избили заведующего магазином и, угрожая ему различными способами, потребовали 88 тысяч манатов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный компании.

После жалобы потерпевшего в полицию руководитель компании Рахман Мамедов и его подчиненный Тарлан Гасымзаде были задержаны.

Против них выдвинуто обвинение по статье 182.2.3 (вымогательство, совершенное с применением насилия) Уголовного кодекса, и вчера вечером решением суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что «Omid» является одной из крупнейших в Азербайджане сетей магазинов по оптовой и розничной продаже товаров для ремонта, строительства и быта. Компания насчитывает около 100 филиалов в Баку, Гяндже, Сумгайыте и других регионах страны.