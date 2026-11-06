Более 50 пациентов в Азербайджане ждут пересадки сердца - Кямран Мусаев

В настоящее время в листе ожидания на трансплантацию сердца в Азербайджане находятся более 50 пациентов.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил почетный председатель Общества сердечно-сосудистой хирургии Азербайджана Кямран Мусаев на образовательном мероприятии для представителей СМИ, организованном Министерством здравоохранения в рамках Недели трансплантации сердца.

«Как хирург, выполняющий операции по трансплантации сердца, могу сказать, что на сегодняшний день более 50 пациентов ждут этой операции. Для 10-миллионной страны у нас должно быть достаточно доноров, чтобы помочь всем этим больным», — отметил он.