Представитель Минздрава: Вполне возможна пересадка органа от 60-летнего донора 18-летнему пациенту

«При донорстве некоторых органов и тканей имеются возрастные ограничения, для таких органов, как сердце и печень,фактор возраста сам по себе не является решающим».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила председатель Правления Координационного центра по донорству и трансплантации при Минздраве Егяна Аббасова на образовательном мероприятии для представителей СМИ, организованном Министерством здравоохранения в рамках Недели трансплантации сердца.

Она отметила, что, к примеру, органы 80-летнего человека могут быть абсолютно здоровыми, а 18-летнего — пораженными болезнью.

«Вполне возможна пересадка органа от 60-летнего донора 18-летнему пациенту. Главный фактор — это функциональное состояние самого органа», - подчеркнула она.