 В Абшероне мужчина избил возлюбленную за желание работать | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Абшероне мужчина избил возлюбленную за желание работать

Редакция 1news18:45 - Сегодня
В Абшероне мужчина избил возлюбленную за желание работать

В Абшеронском районе мужчина избил свою возлюбленную после того, как она заявила о намерении устроиться на работу.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошёл в посёлке Хёкмели. Фарид Алиев (имя и фамилия изменены) познакомился с женщиной после развода. Спустя шесть месяцев отношений пара решила пожениться.

Несколько дней назад женщина попросила у мужчины деньги из-за финансовых трудностей. Получив 20 манатов, она заявила, что намерена найти работу. Фарид выступил против этого, после чего между ними произошла ссора. Мужчина избил женщину.

Полиция задержала его, по факту возбудили уголовное дело. Позже стороны примирились, и дело было прекращено.

Поделиться:
312

Актуально

Мнение

Символы братства: Шуша, День Победы, и ответ Алиева и Эрдогана на попытки ...

Политика

«Они освобождали Карабах». Ильхам Алиев представил Эрдогану героев ...

Политика

Эрдоган: Никто не в силах омрачить братство между Турцией и Азербайджаном

Хроника

Ильхам Алиев наградил Драгана Владисавлжевича орденом «Дружба»

Общество

В Баку сильный ветер повалил 16 деревьев - ВИДЕО

В Абшероне мужчина избил возлюбленную за желание работать

Участникам COP-31 рассказали об опыте Азербайджана в сфере водной безопасности - ФОТО

Азербайджан намерен отказаться от автомобилей с ДВС в рамках декарбонизации транспорта

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

В эти дни в Баку ожидаются дожди

Азербайджанец назначен заместителем главы военной администрации Киева

Круиз Москва - Баку: реальность или утопия? Мнение эксперта

В Азербайджане планируют ввести почасовую оплату труда

Последние новости

В Баку сильный ветер повалил 16 деревьев - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Трамп попросил премьер-министра Ирака выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном

Сегодня, 19:16

Российская и украинская делегации направляются в Абу-Даби, где пройдут трёхсторонние переговоры

Сегодня, 19:00

В Абшероне мужчина избил возлюбленную за желание работать

Сегодня, 18:45

Число жертв взрыва на заводе в Измире увеличилось до 10 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:38

Участникам COP-31 рассказали об опыте Азербайджана в сфере водной безопасности - ФОТО

Сегодня, 18:30

Иран дал США 48 часов на прекращение войны

Сегодня, 18:15

Tesla вернёт предоплату многим покупателям Cybertruck из-за остановки производства

Сегодня, 18:02

Азербайджан намерен отказаться от автомобилей с ДВС в рамках декарбонизации транспорта

Сегодня, 17:47

Пезешкиан: Хаменеи поручил прекратить ситуацию «ни войны, ни мира» с США

Сегодня, 17:31

Мухтар Бабаев: Азербайджанские консультанты играют важную роль в работе COP31

Сегодня, 17:09

Месут Озил попал в базу данных ресурса «Миротворец»

Сегодня, 16:25

Новое дыхание стратегического союзничества: Шуша вновь стала символом нерушимого братства Азербайджана и Турции

Сегодня, 16:15

Олимпийский чемпион по дзюдо Ринер будет баллотироваться в президенты Франции

Сегодня, 16:00

Озгюр Озель поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

Сегодня, 15:50

СМИ: Мадуро в американской тюрьме обратился к религии и философии

Сегодня, 15:40

Пашинян отправится в Турцию

Сегодня, 15:30

«Они освобождали Карабах». Ильхам Алиев представил Эрдогану героев Отечественной войны - ВИДЕО

Сегодня, 15:08

Сериал «Vivant» способствовал росту турпотока из Японии в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

На Мардаканском шоссе произошло ДТП, движение в сторону центра Баку затруднено

Сегодня, 14:55
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18