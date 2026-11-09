В Абшероне мужчина избил возлюбленную за желание работать

В Абшеронском районе мужчина избил свою возлюбленную после того, как она заявила о намерении устроиться на работу.



Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошёл в посёлке Хёкмели. Фарид Алиев (имя и фамилия изменены) познакомился с женщиной после развода. Спустя шесть месяцев отношений пара решила пожениться.



Несколько дней назад женщина попросила у мужчины деньги из-за финансовых трудностей. Получив 20 манатов, она заявила, что намерена найти работу. Фарид выступил против этого, после чего между ними произошла ссора. Мужчина избил женщину.



Полиция задержала его, по факту возбудили уголовное дело. Позже стороны примирились, и дело было прекращено.