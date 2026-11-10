Рубио: гарантии безопасности Украине требуют согласия России

Гарантии безопасности Украине после завершения конфликта возможны только при согласии России.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, окончательный план предоставления гарантий пока не согласован, однако Вашингтон рассматривает в том числе механизмы, аналогичные предусмотренным 4-й и 5-й статьями Североатлантического договора.

Рубио подчеркнул, что предстоящие трехсторонние переговоры в Абу-Даби имеют критически важное значение для достижения договоренностей.

Ранее газета Politico сообщала, что США официально обратились к России с предложением предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным статьями 4 и 5 Североатлантического договора.