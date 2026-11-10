В МВД прокомментировали информацию об избиении 18-летнего студента в Шамахе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Распространившееся в социальных сетях обращение по факту избиения гражданина в городе Шамаха расследуется полицией.

В региональной группе Пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) в ответ на запрос 1news.az сообщили,что данный факт зарегистрирован в установленном порядке. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин конфликта и действий каждого из участников.

«Для определения степени тяжести телесных повреждений гражданина назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе разбирательства также будет дана правовая оценка информации о управлении автомобилем в нетрезвом виде и другим озвученным в обращении доводам», - говорится в сообщении.

11:40

В Шамахе двоих человек обвиняют в жестоком избиении 18-летнего студента.

Как передает 1news.az, соответствующее обращение поступило на горячую линию Oxu.Az.

По словам жителя Гаджигабульского района Гочали Заидова, инцидент произошел 6 ноября около 17:00 неподалеку от донерной, где он работает. Молодой человек утверждает, что в это время на него в состоянии алкогольного опьянения напали мужчина по имени Сулейман и его шурин Фазиль, работающий автомехаником,после чего скрылись с места происшествия на автомобиле.

Г. Заидов подчеркнул, что нападавшим на вид 30–35 лет, и каких-либо конфликтов или споров между ними ранее не было.