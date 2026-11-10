В Баку и на Абшероне ожидаются дожди и ливни

Обнародован прогноз погоды на 11 ноября.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди.

Днем в отдельных частях полуострова прогнозируются ливни. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5–7° тепла, днем — 11–14° тепла. Атмосферное давление снизится с 770 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70–80%.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. Местами туман. Ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 2–6° тепла, днем — 12–17° тепла, в горах ночью — 3–8° мороза (в высокогорных районах — 10–15° мороза), днем — от 3° мороза до 2° тепла.