«И по ту сторону небес — вместе»: турецкий астронавт поздравил Азербайджан с Днем флага — ФОТО

«Поздравляю с 9 Ноября — Днем Государственного флага Азербайджанской Республики!»

Эти слова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал турецкий астронавт азербайджанского происхождения Тува Джихангир Атасевер по случаю Дня Государственного флага Азербайджанской Республики.

Он отметил, что 8 июня 2024 года во время выполнения суборбитальной исследовательской миссии удостоился чести поднять славный флаг Азербайджана в космос.

«Как и на Земле, так и по ту сторону небес флаги Турции и Азербайджана будут развеваться бок о бок. Наш народ, идущий в будущее и сплоченный в единый кулак под девизом «Один народ, два государства», станет лидером в формировании общего космического будущего человечества на основе принципов мира, доверия и справедливости. Один народ, два государства!» — написал астронавт.

Напомним, что Тува Джихангир Атасевер — второй космонавт Турции; его отец — турок, а мать — азербайджанка. 8 июня 2024 года он совершил суборбитальный полет на космическом корабле компании Virgin Galactic и во время миссии находился в скафандре с флагами Азербайджана и Турции.

Также турецкий флаг, с которым он вышел в космос, ему вручил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фестивале ТЕХНОФЕСТ, проходившем в Стамбуле в 2023 году.