Пропавший в Гяндже 82-летний мужчина объявлен в розыск - МВД - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В полицию поступило обращение от членов семьи гражданина 1942 года рождения о его уходе в неизвестном направлении и исчезновении.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в региональной группе Пресс-службы МВД.

Согласно информации, данное лицо объявлено в розыск.

«Полиция принимает необходимые меры по его установлению и розыску», - говорится в сообщении.

16:51

Житель Астары пропал без вести в Гяндже.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, житель села Какалос Астаринского района Мирзаджан Гусейнов (1942 года рождения) пропал без вести в Гяндже.

Пожилой мужчина отправился в одну из воинских частей в Гяндже на церемонию принятия присяги своим внуком.

Сын М. Гусейнова сообщил, что во время свидания его отец встретился с внуком, после чего загадочным образом исчез. О случившемся уже проинформирована полиция, поиски продолжаются.

Отметим, что Мирзаджан Гусейнов был одет в черную шапку, куртку, брюки и коричневую рубашку. Всех, кто обладает какой-либо информацией о нем, просят связаться с его сыном по номеру: (+994 50) 683 37 23.