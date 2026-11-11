За физическое или психологическое давление на детей грозит штраф в 200 манатов
Родители и другие ответственные лица, допускающие физическое и психологическое насилие под предлогом воспитания ребенка или поддержания дисциплины, могут быть оштрафованы на 200 манатов.
Как сообщает Trend со ссылкой на действующее законодательство, соответствующие положения нашли свое отражение в текущих нормативно-правовых актах.
Так, за применение телесных наказаний в отношении ребенка к административной ответственности могут быть привлечены родители, заменяющие их лица, а также сотрудники учреждений, на которые возложена обязанность по надзору за детьми.
Данное правило распространяется и на работников образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурно-досуговых учреждений, а также пенитенциарных учреждений.
Согласно статье 525-1 Кодекса об административных проступках, за применение физического или психологического насилия в отношении ребенка с целью его воспитания или в качестве дисциплинарной меры предусмотрен штраф в размере 200 манатов.
Если совершенное деяние влечет за собой уголовную ответственность, данное административное наказание не применяется, и вопрос рассматривается в соответствии с уголовным законодательством.