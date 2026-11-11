 Раскрыто происхождение азербайджанского вина с армянской надписью - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Раскрыто происхождение азербайджанского вина с армянской надписью - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Джамиля Суджадинова15:43 - Сегодня
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Раскрыто происхождение азербайджанского вина с армянской надписью - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В компании Gold Alko прокомментировали появление надписи «Armenian Wine» («Армянское вино») на пробке бутылки вина марки «Khankendi Khindogny», объяснив ее происхождение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, разъяснения по этому поводу дал учредитель и директор компании Мирдамат Махмудов.

По его словам, вино было произведено на бывшем винодельческом заводе «Гирс», расположенном в Ходжалы. После того как предприятие осталось на территории Карабаха, находившаяся там продукция была передана компании уполномоченными государственными органами на основании официальных договоров.

Махмудов сообщил, что на складах предприятия хранилось около 340 тысяч бутылок вина без этикеток. По его словам, продукцию не успели вывезти в период войны, поэтому она осталась на территории завода.

Всего компании передали шесть сортов виноградного вина из Ханкенди, которые впоследствии поступили в продажу под различными торговыми марками. Руководитель Gold Alko также уточнил, что слово «Хиндогны» в названии вина обозначает сорт винограда.

Он добавил, что собственный винодельческий завод компании расположен в Гарадагском районе, а реализация продукции осуществляется в соответствии с законодательством.

В письменном разъяснении, направленном в редакцию Oxu.Az, компания также подтвердила, что вина «Khankendi Khindogny», «Khankendi Bayansira», «Khankendi Shiraz» и «Khankendi Roza» произведены на бывшем заводе «Гирс».

В Gold Alko подчеркнули, что вся продукция была передана компании государственными структурами на основании соответствующих договоров. Сведения об этом, как отмечается в заявлении, указаны на контрэтикетках бутылок.

Кроме того, в компании заявили, что вина прошли необходимые проверки в соответствующих государственных структурах и лаборатории Агентства пищевой безопасности Азербайджана. По результатам исследований продукция была допущена к продаже как соответствующая установленным требованиям и стандартам.

10:43

На пробке от бутылки азербайджанского красного вина марки «Khankendi Khindogny» обнаружили надпись «Armenian Wine» («Армянское вино»).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, информация об этом поступила в редакцию издания.

Обнаруженная маркировка вызвала вопросы относительно происхождения материалов, использованных при производстве и упаковке вина, а также возможного применения продукции армянского производства.

Отметим, что хиндогны - древний местный технический сорт красного винограда, распространенный в Карабахе. Его преимущественно используют для изготовления красных вин.

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