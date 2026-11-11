Экс-премьера Пакистана Хана вернули в тюрьму после оказания медицинской помощи
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, основатель оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС), возвращен в тюрьму после прохождения медицинского лечения.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
О деталях оказания медицинской помощи не сообщается.
Ранее Верховный суд принял решение о переводе Хана, отбывающего заключение по обвинению в коррупции, из тюрьмы в больницу по состоянию здоровья. Суд также обязал власти предоставить полную медицинскую карту бывшего премьера и попросил ДЗС не политизировать этот вопрос.
Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годах. Он был отстранен от должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему в парламенте вотума недоверия. С 2023 года политик отбывает 14-летнее тюремное заключение по обвинению в коррупции. Его жена Бушра Биби по тому же обвинению получила семь лет тюрьмы.
Источник: ТАСС