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Пособие для родителей маленьких детей планируют увеличить

Джамиля Суджадинова12:30 - Сегодня
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Пособие для родителей маленьких детей планируют увеличить

В Азербайджане планируют увеличить пособие по уходу за детьми в возрасте до трех лет с 28–44 до 100 манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, в настоящее время размер ежемесячного пособия составляет 44 маната для детей в возрасте до полутора лет и 28 манатов для детей от полутора до трех лет. Согласно предлагаемым изменениям, выплата для обеих возрастных категорий будет установлена на уровне 100 манатов.

Гулиев пояснил, что поправки предусматривают приведение ряда законодательных актов в соответствие с законом «О социальном страховании». В частности, речь идет о требовании наличия не менее шести месяцев страхового стажа для получения пособия по уходу за ребенком до трех лет.

Кроме того, законопроект предусматривает изменение терминологии: вместо понятия «частично оплачиваемый социальный отпуск» будет использоваться формулировка «социальный отпуск по уходу за ребенком». По словам председателя комитета, это изменение отражает основное назначение отпуска — обеспечение возможности ухода за ребенком, а не размер предусмотренной выплаты.

Еще одним важным нововведением станет изменение порядка назначения пособий. Как отметил Гулиев, выплаты по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до трех лет будут оформляться в рамках системы обязательного социального страхования в соответствии с законом «О социальном страховании».

Таким образом, их предоставление будет непосредственно связано со страховыми взносами застрахованных лиц.

Председатель комитета также подчеркнул, что аналогичные нормы будут применяться в законодательстве, регулирующем деятельность военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, работников дипломатической службы, а также сфер образования и здравоохранения. Это позволит обеспечить единый подход к предоставлению социальных гарантий родителям независимо от места их работы.

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