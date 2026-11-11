На границе с Ираном пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков
Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков на территорию страны.
Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск была пресечена контрабанда крупной партии наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику, передает 1news.az.
В результате проведенных пограничного поиска и оперативных мероприятий из незаконного оборота изъяты наркотические средства общим весом 34 килограмма 42 грамма, а также 2 (две) складные ножа.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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