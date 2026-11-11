Ложные SMS о превышении скорости: как мошенники крадут деньги под видом ASAN Pay

Национальное агентство кибербезопасности (MKA) фиксирует в последние дни рост фишинговых атак, осуществляемых против граждан от имени Государственной дорожной полиции.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в агентстве.

Так, кибермошенники рассылают гражданам с иностранных номеров фальшивые SMS-сообщения о якобы совершенном превышении скорости. Размещенные в сообщениях ссылки перенаправляют пользователей на поддельные веб-страницы, визуально полностью копирующие электронный платежный портал «ASAN Pay».

На фальшивой странице сначала требуется ввести государственный регистрационный знак транспортного средства. Затем предоставляется недостоверная информация о якобы допущенном нарушении правил дорожного движения. Под предлогом уплаты штрафа запрашиваются номер банковской карты, срок ее действия и CVV/CVC-код. Предоставление этих данных может привести к хищению средств с банковских счетов граждан.

Национальное агентство кибербезопасности призывает граждан быть бдительными к подобным попыткам фишинга и соблюдать следующие правила безопасности:

1. Государственные структуры и официальные службы не отправляют уведомления об оплате или штрафах с иностранных номеров (например, с международных номеров, имеющих различные коды стран).

2. Не переходите по неизвестным ссылкам, поступающим в SMS-сообщениях и мессенджерах.

3. Прежде чем вводить какую-либо информацию, убедитесь, что доменное имя веб-страницы принадлежит официальному источнику.

4. Не вводите данные банковской карты и одноразовые коды подтверждения на подозрительных страницах.

5. Проверяйте информацию о штрафах и нарушениях правил дорожного движения исключительно через официальные государственные ресурсы и официальные каналы службы «ASAN Pay» (asanpay.az).

6. Если вы ввели данные своей банковской карты на поддельной странице, немедленно свяжитесь с банком для блокировки карты и сообщите о случившемся в правоохранительные органы.