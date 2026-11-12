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В Баку суд вынес решение по делу водителя, ставшего причиной смерти собственного отца

Феликс Вишневецкий13:30 - Сегодня
В Баку суд вынес решение по делу водителя, ставшего причиной смерти собственного отца

В Бакинском апелляционном суде были рассмотрены апелляционные жалобы на приговор в отношении лица, признанного виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть одного человека и причинение вреда здоровью различной степени тяжести еще четырем людям.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 13 июля 2025 года около 22:10 на шоссе Мехдиабад - Пиршаги в поселке Пиршаги Сабунчинского района города Баку.

Так, лицо, управлявшее автомобилем марки Kia Rio, превысило установленный в населенном пункте лимит скорости в 60 км/ч, двигаясь со скоростью 90-100 км/ч. С целью обгона двигавшегося впереди в том же направлении автомобиля марки Hyundai Santa Fe водитель нарушил требования сплошной линии разметки и выехал на полосу встречного движения.

В этот момент его автомобиль столкнулся со встречным автомобилем марки Skoda Rapid. После столкновения Kia Rio врезался в дорожный столб электропередачи.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Kia Rio - отец водителя - скончался от полученных тяжелых травм. Здоровью двух других пассажиров того же автомобиля был причинен тяжкий вред, а водителю и пассажиру Skoda Rapid - вред средней тяжести.

Результаты проведенной судебно-автотехнической экспертизы установили, что водитель не соблюдал требования правил дорожного движения и имел техническую возможность предотвратить происшествие.

Приговором Сабунчинского районного суда обвиняемый был признан виновным по статье 263.2 Уголовного кодекса АР и приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Не согласившись с приговором, сам осужденный, а также законный правопреемник погибшего и двое других потерпевших подали апелляционные жалобы с просьбой смягчить наказание и применить статью 70 Уголовного кодекса (условное осуждение).

В апелляционных жалобах указывалось, что осужденный раскаялся в содеянном, достиг примирения с потерпевшими и возместил причиненный им ущерб. Потерпевшие также заявили, что не имеют к осужденному каких-либо жалоб или претензий и не желают для него наказания в виде реального лишения свободы.

Кроме того, внимание суда было обращено на то, что осужденный, потерявший в результате аварии отца, является единственным кормильцем в семье, и его изоляция от общества крайне негативно скажется на материальном положении семьи.

Бакинский апелляционный суд, изучив материалы дела и доводы апелляционных жалоб, признал вывод суда первой инстанции о виновности законным и обоснованным.

Судебная коллегия отметила, что вина лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 263.2 Уголовного кодекса, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств. Вместе с тем при назначении наказания, помимо характера и степени общественной опасности совершенного преступления, должны учитываться личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Суд апелляционной инстанции принял во внимание отсутствие у осужденного судимостей в прошлом, совершение преступления средней тяжести в силу случайного стечения обстоятельств, его примирение с потерпевшими и законным правопреемником погибшего, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Судебная коллегия пришла к выводу, что конкретные обстоятельства дела указывают на возможность исправления осужденного без реального отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы. В связи с этим применение статьи 70 Уголовного кодекса было признано законным и обоснованным.

Решением Бакинского апелляционного суда апелляционные жалобы были удовлетворены, приговор суда первой инстанции в части назначения наказания изменен. Назначенное осужденному наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы было постановлено считать условным с испытательным сроком в 2 года.

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