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Доходы госбюджета Азербайджана за 10 месяцев превысили прогноз

Феликс Вишневецкий14:52 - Сегодня
Доходы госбюджета Азербайджана за 10 месяцев превысили прогноз

В январе-октябре 2026 года в исполнении государственного бюджета наблюдалась положительная динамика.

За этот период было обеспечено оперативное и безошибочное исполнение обращений, связанных с казначейскими операциями, в соответствии с требованиями законодательства - казначейскими органами своевременно и в полном объеме исполнено более 1 млн 110 тыс. платежных поручений, сообщает 1news.az со ссылкой на министерство экономики.

За январь-октябрь текущего года доходы государственного бюджета составили 33 млрд 569,6 млн манатов, что на 1 млрд 163,5 млн манатов, или 3,6%, превысило прогнозный показатель.

В структуре доходов государственного бюджета поступления по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики составили 16 млрд 65,2 млн манатов, превысив прогнозный показатель на 1 млрд 274,2 млн манатов, или 8,6%.

Поступления по линии Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики составили 47,7 млн манатов, что на 11,8 млн манатов, или 33%, выше прогноза.

Прочие поступления составили 540 млн манатов, превысив прогноз на 106,8 млн манатов, или 24,6%. Поступления по линии Государственного таможенного комитета достигли 5 млрд 613,5 млн манатов, что на 1,5 млн манатов, или 0,03%, выше прогнозного показателя.

Трансферт из Государственного нефтяного фонда составил 10 млрд 697 млн манатов. План по данному показателю выполнен на 100%.

В то же время поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составили 606,1 млн манатов, что соответствует 72,4% от прогнозного показателя.

В январе-октябре расходы государственного бюджета были исполнены в объеме 28 млрд 761,4 млн манатов, что на 1 млрд 40,8 млн манатов, или 3,8%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-октябрь 2026 года доходы сводного бюджета составили 41 млрд 952 млн манатов, а расходы - 34 млрд 82,4 млн манатов.

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