«Футбольный реваншизм»: армянские радикалы превратили стадион в трибуну для политических провокаций

В то время как в регионе постепенно продвигается мирный процесс, предпринимаются непростые, но необходимые шаги для формирования новой архитектуры отношений, армянские реваншистские круги продолжают жить прошлым, не упуская ни одной возможности напомнить о территориальных претензиях и превращая даже спортивные мероприятия в площадку для политических провокаций.

Инцидент на футбольном матче Армения - Кипр в Ереване, где болельщики развернули атрибуты уничтоженной сепаратистской хунты, - очередное тому подтверждение.

Важно понимать: лозунги о «незабытом Арцахе» - вовсе не безобидное проявление болельщицких эмоций. За ними стоит вполне определенная политическая повестка - стремление сохранить в армянском общественном сознании атмосферу вражды, подпитывать реваншистские настроения и идеологию противостояния.

Казалось бы, футбол должен оставаться исключительно пространством спортивного соперничества и здоровых эмоций, но, как видно, для «больных голов» в Армении даже футбольный стадион становится трибуной политического реваншизма.

Особенно вызывающе подобные акции выглядят на фоне продолжающихся усилий по продвижению мирной повестки. Пока стороны пытаются оставить позади десятилетия вражды, пока обсуждаются вопросы нормализации отношений и формирования устойчивого мира, реваншистские силы продолжают подбрасывать дрова в костер ненависти.

Самое тревожное здесь то, что подобные акции свидетельствуют: в армянском обществе по-прежнему существуют силы, которые не хотят окончательно расставаться с идеологией территориальных притязаний. Они продолжают отравлять общественное сознание радикальной риторикой, пытаясь эмоциональными лозунгами внушить молодому поколению, будто новый конфликт не является преступной авантюрой. Их, похоже, совершенно не волнует, сколько усилий потребовалось для того, чтобы у региона появился шанс на мир. Мир, который строится на признании реальности, уважении международного права, отказе от территориальных претензий и готовности смотреть в будущее.

Армянскому обществу пора определиться: действительно ли оно хочет открыть новую страницу в истории региона или намерено и дальше оставаться заложником реваншистских фантазий?

Потому что цена такой неопределенности слишком высока. И расплачиваться за дешевые политические игры уж точно придется не тем, кто сегодня размахивает сепаратистскими тряпками и выкрикивает радикальные лозунги с трибун.