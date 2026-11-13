Внесена ясность в порядок возврата имущества, выданного по программе самозанятости

В Административной коллегии Верховного суда АР было рассмотрено спорное дело, связанное с требованием возврата имущества, выделенного в рамках программы самозанятости.

Согласно обстоятельствам дела, на основании договора, заключенного 1 февраля 2024 года между соответствующим административным органом и гражданином, последнему в рамках пакета «Бройлерный инкубатор» были предоставлены инкубационный аппарат, генератор и кормоизмельчительное оборудование.

Однако во время мониторинга, проведенного 19 февраля 2025 года, было установлено, что данное оборудование продано. Административный орган направил гражданину предупредительное письмо с требованием возвратить имущество. Поскольку требование не было выполнено, административный орган обратился в суд.

Бакинский административный суд признал иск административного органа невозможным к рассмотрению, указав, что вопрос возврата имущества может быть решен без обращения в суд, путем принятия административным органом соответствующего административного акта в рамках своих полномочий. Суд апелляционной инстанции также оставил определение суда первой инстанции без изменения.

Рассмотрев дело в кассационном порядке, Верховный суд отметил, что предоставление имущества в рамках программы самозанятости осуществляется на основе двухэтапной административной процедуры. На начальном этапе принимается административный акт о привлечении лица к самозанятости, а на последующем этапе на основании этого акта заключается административный договор.

Согласно правовой позиции Верховного суда, в случае неисполнения гражданином обязательств по договору административный орган должен в первую очередь принять соответствующий административный акт об отмене прежнего благоприятного административного акта, расторжении договора и требовании возврата имущества либо его стоимости.

Суд подчеркнул, что административные органы должны самостоятельно принимать соответствующие решения, используя предоставленные им законодательством полномочия, а обращение в суд должно выступать в качестве последнего правового средства исключительно в случаях, предусмотренных законом.

Верховный суд подчеркнул важность соблюдения административных процедур при истребовании имущества, выданного по программе самозанятости, и принятия административными органами решений в рамках своих полномочий.