Продавцов в Азербайджане будут штрафовать за обман с весом и ценами

В Азербайджане за реализацию продукции с истекшим сроком годности, а также введение покупателей в заблуждение относительно характеристик и стоимости товаров предусмотрены денежные штрафы, достигающие 6 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BAKU.WS, соответствующие санкции установлены действующим законодательством.

Согласно предусмотренным нормам, размер штрафа зависит от статуса нарушителя. Так, физическим лицам за подобные правонарушения грозит взыскание в размере от 350 до 500 манатов, должностным лицам - от 1 500 до 2 000 манатов, а юридическим лицам - от 4 000 до 6 000 манатов.

Основанием для привлечения к ответственности может стать не только продажа товаров с истекшим сроком годности, но и обман потребителей относительно веса, размера, порядка расчета стоимости, потребительских свойств и качества продукции или оказываемых услуг.

Указанные штрафные санкции за введение потребителей в заблуждение применяются в случаях, когда причиненный ущерб не превышает 5 тысяч манатов.