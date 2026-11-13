В Баку проверяют готовность коммунальных служб к зиме

В соответствии с поручениями Исполнительной власти города Баку в районах столицы проводятся совещания, посвященные подготовке к зимнему сезону, в которых принимают участие представители коммунальных и хозяйственных служб, различных учреждений и организаций, образовательных учреждений, а также частного сектора.

Основная цель совещаний - оценка готовности районных служб к холодной зиме, в особенности к обильным снегопадам, а также обсуждение необходимых мер на случай ухудшения погодных условий, отмечается в сообщении пресс-службы ИВ города Баку.

Первые совещания состоялись в Сабунчинском, Сураханском и Хатаинском районах столицы. В них также приняли участие руководители структурных подразделений ИВ Баку, а также городских коммунальных и других служб.

ИВ Баку за каждым районом закреплен ответственный представитель. Совместно с сотрудниками районных исполнительных властей они проверили готовность районов к зимнему сезону, а также ход выполнения поставленных задач и проводимых работ.

Отмечается, что в зимние месяцы, в период дождливой и морозной погоды, штабы по подготовке к зимнему сезону, созданные при районных исполнительных властях, а также руководители коммунальных и хозяйственных служб и соответствующих организаций должны быть готовы в полном объеме выполнять возложенные на них обязанности.

Каждому ведомству поручено обеспечить необходимый запас инвентаря для уборки снега (лопат, скребков, ломов и других инструментов), создать запасы соли и проверить техническое состояние специализированной техники. Кроме того, составлены списки лиц, ответственных за очистку от снега улиц и дворовых территорий. Принято решение привлекать к этим работам не только технику коммунальных служб, но и имеющуюся технику учреждений, организаций, муниципалитетов и частных структур.

Также руководителям расположенных в районах учреждений, организаций и частных предприятий, муниципалитетов, в том числе предприятий общественного питания, а также представителям общественности предложено активно участвовать в уборке снега на прилегающих к ним территориях в соответствии с практикой, принятой во многих странах мира.