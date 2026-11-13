От теории к первому полёту: как в Габале готовят будущих пилотов гражданской авиации Азербайджана

В Габалинском международном аэропорту прошел пресс-тур, позволивший представителям СМИ изнутри увидеть, как устроена подготовка профессиональных пилотов, совершенствование их знаний и практических навыков, а также обеспечение высоких стандартов безопасности полётов - основные направления деятельности Центра подготовки лётного состава в Габале.

В рамках организованного пресс-тура журналисты получили возможность ознакомиться с учебной базой центра, узнать об особенностях подготовки будущих пилотов и увидеть воздушные суда, на которых курсанты осваивают лётное мастерство.

Центр подготовки лётного состава, учреждённый ЗАО Azerbaijan Airlines, является важным звеном в системе подготовки профессиональных кадров для гражданской авиации страны. 24 октября 2024 года центр получил сертификат утверждённой учебной организации, выданный Государственным агентством гражданской авиации.

Главный офис центра расположен в Международном аэропорту Гейдар Алиев, а учебно-тренировочная база функционирует на территории Международного аэропорта Габала. Именно здесь будущие пилоты проходят практическую подготовку, закрепляют теоретические знания и приобретают навыки, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности.

В ходе пресс-тура представители СМИ ознакомились с инфраструктурой учебной базы, организацией тренировочного процесса и техническим оснащением центра.

Хотелось бы отметить, что подготовка профессионального пилота - сложный и многоэтапный процесс, требующий не только глубоких теоретических знаний, но и способности применять их в реальных условиях полёта.

Обучение в центре построено на последовательном освоении теоретических дисциплин и практических лётных навыков. Одним из ключевых направлений является интегрированная программа подготовки пилотов ATPL(A), предусматривающая комплексный подход к обучению будущих специалистов гражданской авиации.

Учебные программы организованы в соответствии с международными авиационными стандартами и требованиями Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.

При этом подготовка рассчитана как на тех, кто только начинает свой путь в авиации, так и на стажёров-пилотов, продолжающих профессиональное обучение.

Особое внимание уделяется последовательности прохождения учебных этапов. Прежде чем приступить к практическим полётам, курсанты осваивают необходимые теоретические знания, знакомятся с особенностями управления воздушными судами и изучают установленные процедуры безопасности.

В центре также предусмотрен десятидневный курс обновления знаний и навыков, направленный на совершенствование профессиональной подготовки.

Одним из наиболее интересных этапов пресс-тура стало знакомство с воздушными судами, используемыми в учебном процессе.

В распоряжении учебной базы находятся пять самолётов Cessna 172S, один Diamond DA42 NG и авиационный тренажёр ALSIM.

Самолёты Cessna 172S предназначены прежде всего для первоначальной лётной подготовки. Благодаря устойчивым характеристикам управления и удобной кабине они позволяют начинающим пилотам постепенно осваивать основные элементы пилотирования, приобретать уверенность в управлении воздушным судном и отрабатывать необходимые практические навыки.

По мере освоения учебной программы подготовка продолжается на двухдвигательном самолёте Diamond DA42 NG, который используется на следующем этапе обучения.

Таким образом, применение различных типов воздушных судов позволяет организовать поэтапный переход от первоначальных навыков пилотирования к более сложным элементам лётной подготовки.

Важную роль в учебном процессе играет и тренажёр ALSIM. Симуляторная подготовка дополняет практические занятия, позволяя курсантам отрабатывать необходимые действия и закреплять полученные знания.

Сочетание теоретических занятий, тренировок на симуляторе и реальных полётов обеспечивает комплексный подход к формированию профессиональных навыков будущих пилотов.

Одним из основополагающих принципов работы Центра подготовки лётного состава является обеспечение безопасности на каждом этапе обучения.

Здесь стремятся не просто научить курсантов управлять воздушным судном, но и сформировать у них ответственное отношение к принятию решений, соблюдению установленных процедур и оценке возможных рисков.

Каждый учебный полёт проводится в соответствии с утверждёнными программами, стандартными операционными процедурами и результатами оценки рисков.

Перед выполнением полёта специалисты определяют потенциальные угрозы, анализируют их и принимают необходимые предупредительные меры.

Неотъемлемой частью системы безопасности является также анализ происшествий и наблюдений. Полученные результаты используются для постоянного совершенствования учебного процесса и повышения эффективности подготовки.

Основной подход центра отражает его ключевой принцип: «Наша цель — не просто готовить пилотов, а воспитывать профессионалов, для которых безопасность стала образом мышления».

Развитие собственной системы подготовки пилотов имеет особое значение для укрепления кадрового потенциала гражданской авиации Азербайджана.

Важную роль в этом процессе играет Национальная авиационная академия, осуществляющая подготовку высококвалифицированных специалистов для авиационной отрасли страны.

Наряду с возможностями обучения внутри Азербайджана используются и зарубежные учебные площадки.

Согласно представленной информации, в настоящее время 65 стажёров-пилотов проходят лётную подготовку в учебном заведении Atlantic Flight Academy в Турции. Ещё 35 курсантов обучаются в Baltic Aviation Academy, расположенной в испанском городе Льейда.

Сочетание местных и зарубежных возможностей подготовки способствует профессиональному развитию будущих пилотов и позволяет объединять теоретическое образование с практическим лётным обучением.

При этом деятельность учебной базы в Габале направлена на расширение возможностей подготовки авиационных специалистов непосредственно в Азербайджане.

Подготовка пилотов не ограничивается занятиями в учебных аудиториях и выполнением тренировочных полётов. Это комплексный процесс, в котором задействованы инструкторы, технические специалисты и сами курсанты.

В рамках пресс-тура журналистам также представилась возможность ознакомиться с особенностями подготовки технического персонала и организацией его работы.

Техническое обслуживание воздушных судов является важнейшей составляющей обеспечения безопасности и бесперебойности учебного процесса.

Не менее ответственная задача возложена на лётных инструкторов. Именно они сопровождают курсантов на различных этапах подготовки, оценивают уровень освоения необходимых навыков и определяют их готовность к переходу на следующую ступень обучения.

Встречи с пилотами и инструкторами позволили представителям СМИ подробнее узнать о повседневной организации занятий, системе оценки успеваемости курсантов и особенностях формирования практических навыков.

Отдельное внимание в ходе знакомства с центром было уделено подготовке к первым учебным полётам, взаимодействию теоретического и практического обучения, а также роли тренажёрных занятий в освоении профессии.

Таким образом, за каждым успешным учебным полётом стоит слаженная работа целой команды специалистов, объединённых общей задачей — подготовить квалифицированных и ответственных пилотов.

Деятельность Центра подготовки лётного состава в Габале демонстрирует комплексный подход к развитию системы профессионального авиационного образования в Азербайджане.

Современная учебная инфраструктура, специализированные воздушные суда, тренажёрная подготовка и применение международных стандартов создают условия для последовательного освоения профессии пилота.

При этом ключевое значение имеет не только приобретение технических навыков управления воздушным судном, но и формирование профессиональной дисциплины, ответственности и культуры безопасности.

Развитие подобных учебных возможностей способствует укреплению национального кадрового потенциала и создаёт дополнительные предпосылки для подготовки нового поколения азербайджанских пилотов.

Ведь профессионализм в авиации начинается задолго до первого самостоятельного полёта — с качественной подготовки, дисциплины, ответственности и понимания того, что безопасность всегда должна оставаться главным приоритетом.