Танкер протаранил круизный лайнер со 130 пассажирами в США: судно пошло ко дну — ВИДЕО

В США вблизи Нового Орлеана (штат Луизиана) танкер столкнулся с круизным лайнером, на борту которого находились почти 130 пассажиров.

Как передает 1news.az со ссылкой на FOX 8, в результате аварии судно частично затонуло.

Согласно информации, инцидент произошел в пятницу, 13 ноября, днем по местному времени на реке Миссисипи неподалеку от порта Нового Орлеана. На момент столкновения круизный лайнер находился в порту. После удара судно начало набирать воду и частично погрузилось под воду.

В настоящее время информации о возможных погибших или пострадавших нет. Также пока неизвестны причины столкновения и масштабы повреждений обоих судов.

Обстоятельства аварии выясняются.