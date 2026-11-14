Танкер протаранил круизный лайнер со 130 пассажирами в США: судно пошло ко дну — ВИДЕО
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В США вблизи Нового Орлеана (штат Луизиана) танкер столкнулся с круизным лайнером, на борту которого находились почти 130 пассажиров.
Как передает 1news.az со ссылкой на FOX 8, в результате аварии судно частично затонуло.
Согласно информации, инцидент произошел в пятницу, 13 ноября, днем по местному времени на реке Миссисипи неподалеку от порта Нового Орлеана. На момент столкновения круизный лайнер находился в порту. После удара судно начало набирать воду и частично погрузилось под воду.
В настоящее время информации о возможных погибших или пострадавших нет. Также пока неизвестны причины столкновения и масштабы повреждений обоих судов.
Обстоятельства аварии выясняются.
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