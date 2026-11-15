Заслуженный артист Ариф Мирзоев похоронен - ОБНОВЛЕНО
Скончавшийся в немецком городе Фульда композитор, органист и пианист-импровизатор Ариф Мирзоев, тело которого было доставлено в Азербайджан, похоронен на бакинском кладбище "Гурд гапысы".
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в похоронах заслуженного артиста приняли участие деятели культуры и его близкие.
Отметим, что церемония прощания с А.Мирзоевым состоялась в мечети Тезепир.
10:10
Прощание с композитором, заслуженным артистом Азербайджана Арифом Мирзоевым состоится сегодня в Баку.
Церемония прощания с композитором А. Мирзоевым состоится 15 ноября в мечети Тезепир в Баку.
Как сообщили 1news.az в Министерстве культуры Азербайджана, церемония начнётся в 13:00.
Напомним, что композитор и органист, заслуженный артист Азербайджана Ариф Мирзоев скончался 10 ноября в Германии.