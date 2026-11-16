 Гленн Клоуз получила первый «Оскар» за более чем 50-летнюю карьеру в кино - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Гленн Клоуз получила первый «Оскар» за более чем 50-летнюю карьеру в кино - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:46 - Сегодня
Гленн Клоуз получила первый «Оскар» за более чем 50-летнюю карьеру в кино - ВИДЕО

79-летняя американская актриса Гленн Клоуз удостоена почётной премии «Оскар» - награду ей вручили 15 ноября на 17-й церемонии Governors Awards, состоявшейся в Лос-Анджелесе.

За свою карьеру Г.Клоуз восемь раз номинировалась на премию Американской киноакадемии за актёрские работы, однако ни разу не становилась её лауреатом - почётная награда стала признанием её выдающегося вклада в кинематограф на протяжении более чем пяти десятилетий.

Церемонию вручения награды открыл актёр Джон Малкович, партнёр Глен Клоуз по фильму «Опасные связи». Он назвал актрису своим другом и дорогой коллегой, отметив её исключительный талант, способность одинаково убедительно справляться с масштабными и тонкими драматическими ролями, а также полную самоотдачу в работе.

Получая почётный «Оскар», Гленн Клоуз посвятила награду своей дочери Энни – в благодарственной речи актриса призналась, что никогда не переживала из-за отсутствия побед на протяжении восьми номинаций, хотя в некоторые годы рассчитывала на успех.

«Как человек, всегда чувствовавший себя немного чужим, я никогда не беспокоилась о том, выиграю ли я, хотя в некоторые годы думала, что у меня есть шанс. Я всегда считала, что величайшая честь - просто находиться в этом зале. За последние 43 года я была здесь восемь раз. И оказаться сегодня в этом зале, среди людей, которые неизменно вдохновляли меня, чьё творчество поддерживало меня, бросало мне вызов и заставляло стремиться к большему, — величайшая честь из всех», - заявила актриса.

Восемь номинаций Клоуз - один из самых высоких показателей среди актрис в истории премии «Оскар». Больше номинаций за актёрские работы получили только Мерил Стрип (21), Кэтрин Хепбёрн (12) и Бетт Дэвис (11). Все три актрисы неоднократно становились обладательницами «Оскара».

Помимо Гленн Клоуз, почётными премиями «Оскар» на церемонии были отмечены режиссёр Ридли Скотт и художник-мультипликатор Флойд Норман. В свою очередь, продюсеры Кристин Вачон и Памела Коффлер получили премию имени Ирвинга Тальберга за выдающиеся достижения в кинопроизводстве.

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