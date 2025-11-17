Том Круз получил свой первый «Оскар» за почти 45-летнюю карьеру в кино - ВИДЕО

На 16-й церемонии Governors Awards 63-летний актер, продюсер и легенда Голливуда Том Круз был награжден Американской киноакадемией почетным «Оскаром».

Отметим, что за многолетнюю кинокарьеру Т.Круз четыре раза номинировался на премию, но ни разу не выигрывал - как лучший актер за фильмы «Рожденный четвертого июля» и «Джерри Магуайер», как лучший актер второго плана за «Магнолию», а также как продюсер «Топ Ган: Мэверик».

«Кино переносит меня по всему миру, оно помогает мне ценить и уважать различия. Оно также показывает нашу общую человечность, насколько мы похожи во многих, многих аспектах. И независимо от того, откуда мы родом, в этом зале мы смеёмся вместе, переживаем вместе, надеемся вместе - и в этом сила этого вида искусства.

Именно поэтому это важно, именно поэтому это важно для меня. Так что создание фильмов - это не просто то, что я делаю, это то, кто я есть», - заявил Т.Круз, получая почетный «Оскар».

Актёр также поделился размышлениями о своей любви к кино, которая началась в очень раннем возрасте, вспомнив, как делал всё возможное, чтобы попасть в кинотеатр и посмотреть фильм.

Почётный «Оскар» (Honorary Academy Award) - это особая награда Американской киноакадемии (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS), вручаемая не за конкретный фильм, а за выдающийся вклад в кинематограф или долгую и значимую карьеру.