Фильм «Тагиев: Школа» официально выдвинут на премию «Оскар» от Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Фильм «Тагиев: Школа» официально выдвинут от Азербайджана на 99-ю премию Американской киноакадемии («Оскар») в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

Об этом сообщается на официальной странице фильма в социальной сети Instagram.

Картина была отобрана решением Комитета по отбору фильмов, действующего при Союзе кинематографистов Азербайджана.

Фильм рассказывает о жизненном пути Гаджи Зейналабдина Тагиева - промышленника, нефтяного магната и мецената, оставившего глубокий след в истории Азербайджана, а также о его значительном вкладе в социальное, экономическое и культурное развитие страны.

«Тагиев: Школа» поборется за премию «Оскар» наряду с фильмами, представленными более чем из 100 стран мира. Картина произведена Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры Азербайджана и Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA).

Короткий список претендентов на 99-ю премию «Оскар» будет объявлен 15 декабря 2026 года. Имена окончательных номинантов станут известны 21 января 2027 года, а церемония вручения премии состоится 14 марта 2027 года в Лос-Анджелесе.

Отметим, что «Тагиев: Школа» является четвертой частью художественного фильма «Тагиев». Генеральным продюсером проекта выступила Арзу Алиева, продюсером - Орман Алиев, режиссером - Заур Гасымлы. Сценарий написали Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы. Оператором фильма стал Владимир Артемьев, художником-постановщиком - Сабухи Атабаев, художником по костюмам - Вюсал Рагим, композитором - Этибар Асадли.

Исторические образы в картине воплотили известные азербайджанские актеры, в том числе народные артисты Пярвиз Мамедрзаев и Гурбан Исмаилов, а также заслуженные артисты Расим Джафар, Эльшан Рустамов и Натаван Гаджиева.

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