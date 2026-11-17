Известный азербайджанский композитор, пианист и органист, заслуженный артист Азербайджана Ариф Мирзоев, проживавший в Германии, скончался 10 ноября на 83-м году жизни.

Супруга композитора Тамара Мирзоева выразила благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за оказанную помощь в доставке тела музыканта на родину и организации его похорон, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный комитет АР по работе с диаспорой.

Высоко оценив внимание и заботу, проявленные при проводах композитора в последний путь, Тамара Мирзоева также поблагодарила государство за поддержку семьи в этот трудный период.

Отметим, что необходимые работы по доставке тела покойного Арифа Мирзоева из Германии в Азербайджан и организации похорон были осуществлены Фондом поддержки азербайджанской диаспоры, действующим при Государственном комитете по работе с диаспорой АР, совместно с Альянсом азербайджанцев Германии.

Ариф Мирзоев, один из известных представителей музыкальной культуры Азербайджана, оставил заметный след благодаря своему творчеству, деятельности по популяризации национального музыкального наследия и продвижению азербайджанской культуры на международной арене.

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