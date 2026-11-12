Ведется работа по организации доставки тела Арифа Мирзоева из Германии в Азербайджан

11 ноября в Германии на 83-м году жизни скончался азербайджанский композитор, пианист и органист, заслуженный артист Ариф Мирзоев.

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры при Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой совместно с Альянсом азербайджанцев Германии проводит необходимые работы по доставке тела покойного в Азербайджан.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

«Выражаем соболезнования в связи с кончиной Арифа Мирзоева, передаем слова глубокого сочувствия его семье, близким и представителям диаспоры», - отмечается в сообщении госкомитета.

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