В Германии скончался заслуженный артист Азербайджана, композитор и органист Ариф Мирзоев

На 83-м году жизни после продолжительной болезни в Германии скончался выдающийся композитор и органист, заслуженный артист Азербайджана Ариф Абдулла оглы Мирзоев.

Как сообщила пресс-секретарь Союза композиторов Азербайджана Айсель Керим, о смерти музыканта его супруга Тамара ханум сообщила председателю Союза композиторов, народной артистке Фирангиз Ализаде.

Ариф Мирзоев родился 10 апреля 1944 года в Баку. Он учился на композиторском факультете Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия) в классе Кара Караева.

Ариф Мирзоев заложил основы религиозно-мемориальной, органной и полифонической музыки в истории азербайджанской музыки, создав уникальный синтез восточной культуры и западной классической полифонии. Он посвятил свою жизнь служению искусству.

Немецкие и российские коллеги по праву называли его «Иоганном Себастьяном Бахом Востока». Композитор был удостоен международной медали «Наследники Иоганна Себастьяна Баха».

Такие произведения, как «Январская пассия», «Колыбельная для детей Ходжалы» и «Органная симфония памяти И. С. Баха», обогатили сокровищницу национальной музыки. Светлая память о композиторе навсегда останется в истории культуры Азербайджана.

​Allah rəhmət eləsin!

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