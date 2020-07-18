Bahh Tee: «Всю жизнь старался быть аполитичным, но не могу смотреть, как искажаются факты» - ФОТО

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Генеральный продюсер радиостанции «Жара FM», известный в России исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) вновь высказался в Instagram о ситуации, связанной с последними событиями на азербайджано-армянской границе.

Bahh Tee отмечает в своем комментарии в Instagram, что уже писал о том, что он против войны, рассказывая, что годы, проведённые в Москве, убедили его в том, что люди разных национальностей могут замечательно общаться, искренне дружить и творить, подчеркивая, что он убеждён, что «всем нам нужен мир».

«Но! Вчера в соцсетях появился ряд публикаций, искажающих истинное положение вещей на границе моей Родины. Я всю жизнь старался быть аполитичным, но не могу смотреть, как искажаются факты. Многие мои читатели попросили объяснить суть происходящего. Я попробую восстановить для всех правильную последовательность событий:

- Азербайджан никогда не являлся и не является агрессором. Более того, вот уже тридцать лет 20% территории Азербайджана оккупированы Арменией, и Азербайджан многие годы выступает за мирное урегулирование конфликта - возвращение своих земель.

- 12го июля 2020 года Армения начала агрессию по периметру МИРНОЙ границы с Азербайджаном. В Товузе. Не в Карабахе, а совсем в другом регионе. Смотрите на карте.

- Если бы эскалация конфликта была выгодна Азербайджану, он бы начал отвоёвывать оккупированные земли, а не развязал бы войну вблизи своих стратегических объектов вообще вдали от Карабаха.

- Именно Армения выступила с угрозой ракетного удара по Мингечаурской ГЭС, что неминуемо приведёт к экологической катастрофе и гибели мирного населения, на что Азербайджану пришлось сообщить, что в таком случае будет нанесён ответный удар по их АЭС.

- В результате агрессии армянских войск погибли военнослужащие и мирные жители.

- Азербайджан превосходит Армению по численности почти в 4 раза, и во много раз по уровню вооружения. Если бы Азербайджан хотел войны - вопрос давно решился бы военным путем.

- В данный момент Азербайджан даёт отпор армянским ВС, уничтожая боевые точки противника, с которых ведётся обстрел азербайджанской территории.

Мы живем в Москве, вдали от конфликтов, но быть патриотом у себя дома легко. Ближайший враждебно настроенный человек к тем, кто живет в Баку, находятся в сотнях километрах от них. Ближайший враждебно настроенный человек к нам, возможно, живет в соседнем подъезде» - пишет Bahh Tee в Instagram, подчеркивая следующее «Мы все хотим мира, но мы против распространения лжи».

Свой пост исполнитель сопроводил хештегами #KarabakhisAzerbaijan, #StopArmenianAggression, #StopArmenianOccupation.

Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на товузском направлении, из артиллерийских установок подвергая обстрелу азербайджанские позиции. С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

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