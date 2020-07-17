Очередная порция наглой армянской лжи от Ким Кардашьян - ФОТО  

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Ким Кардашьян высказалась в Instagram о ситуации, связанной с последними событиями на азербайджано-армянской границе, разместив в социальной сети очередную порцию наглой армянской лжи.

Уже в первом предложении размещенного К.Кардашьян в Instagram Stories текста содержится ложная информация, сообщаемая огромной аудитории в 179 млн фолловеров, которая таким образом вводится в заблуждение.

К.Кардашьян нагло врет о том, что «несмотря на пандемию, Азербайджан нарушил призыв ООН к глобальному перемирию, спровоцировал атаки на Армению», отмечая, что «гражданские объекты Армении стали мишенью» и «Азербайджан угрожает сейчас нанести удар по атомной станции».

Напомним, что с 12 июля именно подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на товузском направлении, из артиллерийских установок обстреливают азербайджанские позиции. Откровенная ложь и то, что гражданские объекты Армении стали мишенью для азербайджанской армии.

Напомним, что ранее начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, комментируя инсинуации армян о том, что будет нанесен удар по Мингячевирскому водохранилищу, отметил, что армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС.

​Далее Ким Кардашьян отмечает, что в скором времени в Конгрессе США состоится обсуждение по запрету на предоставление военной помощи Азербайджану, которая, по ее мнению, может быть использована против «Армении и Арцаха».

К.Кардашьян подчеркивает, что международному сообществу следует обратить внимание и вмешаться, приложив политические и дипломатические усилия к тому, чтобы предотвратить эскалацию и человеческие жертвы: «Я поддерживаю моих друзей армян и молюсь за тех, кто вовлечен в действия у границы. Призываю к мирному разрешению этих неспровоцированных атак во время без того сложной пандемии. Пожалуйста, призовите своих сенаторов и представителей поддержать Армению».

Таким образом, используя социальные сети Instagram (179 млн подписчиков) и Twitter (65,7 млн подписчиков), К.Кардашьян распространяет заведомо ложную информацию, не отражающую действительности, выгораживает Армению, представляя ее жертвой, в то время как именно эта страна является агрессором.

Ким Кардашьян родилась в 1980 году в Лос-Анджелесе в Калифорнии – ее отец армянин Роберт Кардашьян. Осенью 2019 года К.Кардашьян посетила Армению, где прошла обряд крещения вместе с дочерью.

Феликс Вишневецкий