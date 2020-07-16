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Эмин Агаларов: «Мы призываем Армению положить конец оккупации территорий Азербайджана» -  ФОТО

16 Июля, 2020 в 21:09 ~ 1 минута на чтение 6250
Эмин Агаларов: «Мы призываем Армению положить конец оккупации территорий Азербайджана» -  ФОТО

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов поделился в "Инстаграме" постом, посвященном последним событиям на азербайджано-армянской границе.

«Дорогие подписчики, в связи с эскалацией конфликта на границе Азербайджана с Арменией, каждый, кто любит свою Родину и ценит народ, должен высказать свою гражданскую позицию и поддержку.

Мы призываем Армению положить конец оккупации территорий Азербайджана для обеспечения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Мы желаем всем только мира и выражаем соболезнования семьям всех погибших шехидов и героев.

С уважением и с огромной любовью к своей стране и своим корням, Эмин Агаларов», - написал он.

Напомним, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок, минометов и другого оружия обстреливают позиции Азербайджанской армии.

16 июля 2020 года Вооруженные силы Армении вновь атаковали наши позиции в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы, села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны с использованием крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок.

 
 
 
 
 
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Публикация от eminofficial (@eminofficial)

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