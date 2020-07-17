Гарик Мартиросян дезинформирует трехмиллионную аудиторию в Instagram - ФОТО  

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Шоумен и телеведущий Гарик Мартиросян высказался в Instagram о ситуации, связанной с последними событиями на азербайджано-армянской границе.

Г.Мартиросян отмечает, что с большой тревогой следит за событиями на северо-восточной границе Армении: «Этот прекрасный регион Армении - моя малая Родина. Именно из Тавушской области Армении все мои предки со стороны отца».

Шоумен рассказывает 2,7 млн фолловерам в Instagram о том, что «несколько дней там были бои», подчеркивая следующее: «Светлая память погибшим. И еще. Перестаньте провоцировать армянскую армию. Остановите дезинформацию о вымышленной «армянской агрессии». Любая атака на Армению будет отбита. Так было всегда. Так будет всегда. Нет войне!».

Г.Мартиросян заявляет также в своем комментарии, что мир — это единственное решение и единственный язык для разговора с Арменией.

Так вот, к сведению Мартиросяна, армянская агрессия не вымышлена и тому есть множество доказательств, а уж если говорить о дезинформации, то в данном случае он как раз сам и является дезинформатором, умышленно вводя свою аудиторию в социальной сети Instagram в заблуждение, искажая и перевирая факты.

Напомним шоумену, что с 12 июля именно подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на товузском направлении, из артиллерийских установок обстреливают азербайджанские позиции.