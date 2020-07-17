Jony, Jah Khalib, Гусейн Гасанов и другие о последних событиях на азербайджано-армянской границе - ФОТО  

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Добившиеся невероятной популярности в России и странах СНГ азербайджанцы выразили свои соболезнования семьям шехидов и высказались о ситуации, связанной с последними событиями на азербайджано-армянской границе.

«Невозможно молчать, когда на Родине творится такое. Политика никак не связана с творчеством. Я создаю песни для лечения душевных ран, и они могут затронуть человека, который даже не знает языка, на котором я пою.

Но я - азербайджанец. Это моя Родина. Я горжусь этим. И мне больно смотреть, как гибнут мои земляки, братья за Родину. Я против войны! Желаю всем светлой жизни под мирным небом.

Я выражаю соболезнования семьям всех погибших шехидов и героев! Allah rəhmət eləsin», - пишет в Instagram певец Jony (Джахид Гусейнли), на страницу которого подписано более 2,3 млн фолловеров.

Популярный казахстанский рэпер азербайджанского происхождения Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) принес в Сети глубокие соболезнования семьям всех шехидов – количество фолловеров рэпера равно 2 млн.

Bahh Tee (Бахтияр Алиев) вспоминает, что свое детство он провел в городе Агджабеди: «Он расположен близко к границе военных действий, из-за чего концентрация беженцев в этом городе была выше, чем в других регионах Азербайджана. Люди, изгнанные из родных домов, жили прямо в нашей школе №5. Да, именно так: ночью они спали в школе, а днем мы там учились. Я рос, видя боль людей, лишенных возможности ночевать в своих домах на земле своих предков. Не дай Бог ни одному ребенку видеть такое, не говоря о том, чтобы пережить такое. Это я говорю к тому, что проблема, о которой сегодня говорит весь мир - не выдуманная, она есть уже десятки лет.

Как любой адекватный человек, я бы не хотел, чтобы где-либо на Земле была война, тем более в моем доме. И, как и любой человек, я бы хотел, чтобы каждый человек имел возможность жить в своем доме, на земле своих предков».

Музыкант считает, что музыка вне политики, подчеркивая следующее: «Музыка - вне политики. Но сегодня я человек, гражданин, соотечественник людей, лишенных дома. Я - азербайджанец, люблю свою Родину, и буду любить ее, несмотря ни на что. Я никогда не молчал и не буду молчать. Моя любовь к людям безгранична: я не хочу кровопролития и войн. Любой, кто упрекнет меня в этом, не знает ничего о человечности.

Моя любовь к Родине безгранична: я выступаю за территориальную целостность Азербайджана. Любой, кто упрекнет меня в этом, не имеет ни малейшего представления о патриотизме».

Отметим, что аудитория Bahh Tee в Instagram приближается к 600.000.

Дуэт Rauf & Faik (Рауф и Фаик Мирзоевы), за которыми в Instagram следят 860.000 подписчиков, отмечает, что они всегда гордились тем, что являются азербайджанцами: «Наше творчество вне политики. Мы любим нашу Родину и нашу страну, мы хотим только мира во всем мире. Мы не можем молчать, это наша страна и Родина. Пожалуйста, прекратите все военные действия, мы за мир».

Участник рэп-дуэта «HammAli & Navai» Александр Алиев (HammAli) также рассказал своим подписчикам, а их у артиста более 1,2 млн, о последних событиях на азербайджано-армянской границе: «Уважаемые подписчики, к большому сожалению, на границе между Азербайджаном и Арменией возобновились военные действия, которые привели к гибели молодых солдат и высокопоставленных офицеров. Мамы остались без сыновей̆. Жены без мужей. Дети остались без папы.

Мне больно осознавать, что ввиду конфликта погибают люди. Я против войны, я против любого проявления агрессии. Я хочу, чтоб у каждого человека была возможность прожить счастливую жизнь под мирным небом! Маловероятно, что мой пост что-то изменит, но я не могу не выразить свою позицию по поводу происходящего.

Я - Азербайджанец, и я горжусь этим! Как и любой из вас, я люблю свою Родину. Сложно молчать. Мне больно от того, что сейчас происходит. Приношу свои соболезнования семьям погибших солдат и офицеров».

Наваи Бакиров (Navai) в своем сообщении в Instagram (1,2 млн подписчиков) отмечает, что политика никак не связана с музыкой, и он пишет ее для всех, так как она не имеет языка и границ: «Но я - Азербайджанец, и я горжусь этим, и я всегда буду топить за свою Родину до конца, и так сделает любой другой достойный человек. Я против войны и насилия!

Молодые пацаны погибают на фронтах, а их ведь ждут родители дома. Сердце разрывается от такого... Прекратите это! Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin».

Участник «Новой Фабрики звезд» Эльман Зейналов (ELMAN) пишет в Instagram (более 901.000 фолловеров) следующее: «Глубоко переживаю за происходящее на своей Родине. Скорблю о погибших: Аллах ряхмят элясин! Верю, настанет мир на моей миролюбивой Родине - Азербайджан!».

Самый популярный в социальной сети Instagram азербайджанец видеоблогер Гусейн Гасанов (14,1 млн фолловеров) отмечает следующее: «Меня зовут Гусейн Гасанов и я - Азербайджанец. К большому сожалению, на границах моей Родины обострился конфликт, в результате чего погибли военнослужащие и мирные жители: чьи-то отцы, мужья, братья, сыновья.

Я всегда был, есть и буду против любого проявления агрессии и вас призываю к тому же. У каждого из нас должна быть возможность прожить долгую и счастливую жизнь. И никто не имеет права лишать кого-либо родного дома и родной земли.

Все, что происходит сейчас в стране, приносит неописуемую боль. Я люблю свой родной Азербайджан и искренне надеюсь, что все останется позади в ближайшее время, а над нами будет вновь мирное небо! Приношу свои соболезнования семьям погибших солдат и офицеров».

Один из самых популярных и востребованных артистов в Казахстане Бабек Мамедрзаев (408.000 подписчиков) также высказался о происходящем: «Музыка - вне политики. Я делаю музыку для людей, вне зависимости кто какой национальности! Но сегодня я человек, соотечественник людей, лишенных дома. Я - азербайджанец, люблю свою Родину, и буду любить ее, несмотря ни на что. Я никогда не молчал и не буду молчать.

Моя любовь к людям безгранична: я не хочу кровопролития и войн. Любой, кто упрекнет меня в этом, не знает ничего о человечности. Моя любовь к Азербайджану безгранична: я выступаю за территориальную целостность Азербайджана. Любой, кто упрекнет меня в этом, не имеет ни малейшего представления о патриотизме».

Успешно покоряющий российский шоу-бизнес и набирающий миллионы просмотров в YouTube певец Эллаи (Эльвин Алиев) (174.000 фолловеров) отмечает, что молчать в данной ситуации невозможно: «Уже всем известно о конфликте на границе между Азербайджаном и Арменией. Молчать невозможно.

Я человек творческий и не имею никакого отношения к политике, но я - азербайджанец. Я люблю свою Родину и всегда буду любить. К сожалению, мой пост ничего не изменит, но я против войны, против насилия. И я желаю, чтобы всегда было мирное небо над головой. Я выражаю соболезнования семьям всех погибших шехидов и героев».

Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на товузском направлении, из артиллерийских установок подвергают обстрелу азербайджанские позиции.

С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

На днях популярный азербайджанский исполнитель Хайям Нисанов сделал серию публикаций в социальной сети Instagram о том, что добившиеся популярности в России и странах СНГ азербайджанцы остались безразличными к ситуации, сложившейся на азербайджано-армянской границе, где 12 июля подразделения вооруженных сил Армении грубо нарушили режим прекращения огня. «Лучше, чтобы они молчали, чем делали вид, что ничего не происходит», - отметил Х.Нисанов, призвав артистов быть ответственными перед своей многомиллионной аудиторией. И этот призыв, как мы видим, был услышан завоевавшими популярность азербайджанцами, имеющими многомиллионную аудиторию в социальных сетях.