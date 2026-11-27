В Азербайджане предложили пересмотреть модель проведения вступительных экзаменов, отказавшись от преобладания тестов и механического заучивания в пользу оценки практических знаний и навыков.

Как сообщает APA, об этом заявил эксперт в сфере образования Рамин Нурaлиев.

По его словам, новая модель должна больше ориентироваться на усвоение и применение знаний, развитие способностей, а также включать задания на письмо и аудирование.

Кроме того, эксперт считает необходимым перевести процесс проверки экзаменационных работ в электронный формат.