В Азербайджане предлагают изменить формат вступительных экзаменов
В Азербайджане предложили пересмотреть модель проведения вступительных экзаменов, отказавшись от преобладания тестов и механического заучивания в пользу оценки практических знаний и навыков.
Как сообщает APA, об этом заявил эксперт в сфере образования Рамин Нурaлиев.
По его словам, новая модель должна больше ориентироваться на усвоение и применение знаний, развитие способностей, а также включать задания на письмо и аудирование.
Кроме того, эксперт считает необходимым перевести процесс проверки экзаменационных работ в электронный формат.
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