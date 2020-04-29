Из-за коронавируса изменены правила отбора фильмов на «Оскар»

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К отбору на самую весомую мировую кинопремию «Оскар» впервые допустят показанные online фильмы.

В заявлении американской Академии кинематографических наук и искусств сообщается о том, что организаторы премии «Оскар» впервые допустят к отбору фильмы, показанные online в период закрытия кинотеатров из-за коронавируса.

Отмечается, что ленты могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», а также в основных и специальных категориях для 93-й премии, дата проведения которой запланирована на 28 февраля 2021 года.

Для участия в отборе членам киноакадемии необходимо предоставить копию фильма для просмотра на специальном сайте в течение 60 дней со дня премьеры online - измененный регламент будет действовать до тех пор, пока не откроются кинотеатры в округе Лос-Анджелес, показ картины в которых является обязательным условием для участия в конкурсе.

В заявлении киноакадемии также отмечается, что изменения действительны только для 93-го сезона премии.

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В.Ф, Г.Р.