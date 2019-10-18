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Мать Элины Гаджиевой: «Дочь унижали, обзывали туберкулезом, но директор не принимала никаких мер»

Сегодня в 16:55 ~ 2 минуты на чтение 220
Мать Элины Гаджиевой: «Дочь унижали, обзывали туберкулезом, но директор не принимала никаких мер»

Продолжается суд над бывшим директором школы №162 Севиндж Аббасовой, обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает 1news.az, судебное заседание, которое проходит под председательством судьи Азера Тагиева в здании Сабаильского районного суда города Баку, было объявлено открытым.

Выступая на судебном заседании, мать Элины Гаджиевой Севиль Гаджиева указала, что, несмотря на многочисленные обращения к директору Севиндж Аббасовой по поводу дочери, она не принимала никаких мер. «Дочь унижали, обзывали туберкулезом, но директор не принимала никаких мер», - сказала она.

По ее словам, у них необеспеченная семья и именно поэтому было такое отношение к ним. «Могло ли такое произойти с ребенком из обеспеченной семьи?», - задалась вопросом она.

С.Гаджиева также указала, почему не хотела идти в школу. «Я знала, что директор будет унижать мою дочь при всех, поэтому не ходила. Когда мы к ней обращались, она нам говорила: «Вы мне надоели», - сказала она.

С.Гаджиева указала, что если приговор не будет жестким для директора, то она будет бояться отправлять своих детей в детский сад и школу.

Напомним, что бывший директор школы Севиндж Аббасова была привлечена к ответственности по статьям 143 («Оставление в опасности») и 314.2 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия») в качестве обвиняемой. В отношении нее решением суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее прокурор потребовал для Севиндж Аббасовой наказания в виде ограничения свободы (условного наказания) сроком на 2,6 года.

Cледует отметить, что ограничение свободы – это вид уголовного наказания, суть которого в совокупности обязанностей и запретов, налагаемых судом на осужденного, которые исполняются без изоляции его от общества в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного органа.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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