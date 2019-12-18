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Миллион долларов за армянского террориста: в Австралии расследуют дело турецкого консула

Сегодня в 11:06 ~ 1 минута на чтение 604
Миллион долларов за армянского террориста: в Австралии расследуют дело турецкого консула

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс заявила о готовности заплатить один миллион долларов за информацию об убийстве генерального консула Турции и его телохранителя 17 декабря 1980 года.

Как сообщает британское издание «Daily Mail», объединенная контртеррористическая группа штата Новый Южный Уэльс создала «ударные силы» для повторного расследования убийств.

«Вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту причастных к преступлению лиц, повысилось с 250 тысяч до одного миллиона долларов. Это первое в истории столь крупное вознаграждение, предлагаемое за поимку преступника», — пишет издание.

В Сидней впервые после убийства отца прибыла также дочь консула, чтобы лично заявить о вознаграждении.

39 лет назад консул Шарык Арыяк и его телохранитель Энгин Север были застрелены армянскими террористами в машине в Сиднее.

А.А.

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