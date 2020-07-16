Минобороны Азербайджана: Мы можем ударить по Мецаморской АЭС, если армяне ударят по Мингячевирскому водохранилищу

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Начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы прокомментировал инсинуации армянской стороны о том, что будет нанесен удар по Мингячевирскому водохранилищу.

«Рельеф территории, на которой расположено Мингячевирское водохранилище, проведенные на этом строении укрепительные работы, а также современные средства ПВО, находящиеся в распоряжении наших войск противовоздушной обороны, не позволяют поразить наш стратегический объект.

В то же время, армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС, что может стать для Армении причиной большого бедствия», - отметил Вагиф Даргяхлы.

Ф.Багирова