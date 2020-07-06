Морриконе написал некролог о самом себе

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Итальянский композитор Эннио Морриконе, скончавшийся минувшей ночью, написал некролог самому себе, объявил адвокат и друг семьи Джорджо Ассумма.

Текст послания он показал журналистам, которые собрались у римской больницы, где умер композитор.

"Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью".

В некрологе Морриконе объяснил желание провести похороны в приватной форме: "я не хочу беспокоить", и тепло попрощался с родными и близкими.

Своей жене Марии напоследок он вновь выразил "невероятную любовь, которая держала нас вместе".

Морриконе умер минувшей ночью в Риме на 92-м году жизни. Соболезнования выразили итальянские власти, ведущие политики, крупные театры и оркестры.

По данным СМИ, композитор скончался от последствий падения, несколько дней назад он сломал бедро.

Морриконе писал музыку для фильмов Пьера Паоло Пазолини, Серджио Леоне, Бернардо Бертолуччи и других итальянских режиссеров.

В Голливуде он работал с Романом Полански, Оливером Стоуном, Брайном де Пальмой, Терренсом Маликом, Квентином Тарантино.

Американская киноакадемия дважды награждала Морриконе премией "Оскар".

На его счету также три "Золотых глобуса" и шесть премий BAFTA.

Источник:РИА Новости