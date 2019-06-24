На Абшероне в четверг чрезвычайно жарко

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В четверг, 9 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, без осадков, юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +22 до +26, днем - от +34 до +39. Непосредственно в столице ночью - от +23 до +25, днем - от +37 до +38.

Атмосферное давление будет ниже нормы – 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем - 25-35%.

Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит от +24 до +25, в поселках Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов - от +26 до +27.

В районах Азербайджана в четверг также преимущественно без осадков, однако к вечеру в отдельных северных и западных районах ожидаются грозы и дожди, возможны ливни и град. Днем в отдельных местах порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +20 до +25, днем - от +34 до +39, в горах ночью - от +14 до +19, днем - от +22 до +27.

Гидрометцентр отмечает, что преобладание на Абшероне 9 июля высокой температуры воздуха может неблагоприятно отразится на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко