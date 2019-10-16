Портрет шизофреника: о том, как Фуад Гахраманлы истязал жену и дочерей

«Сломал дочке колено в 6 лет»; «Регулярно избивал жену»; «Сломал жене пальцы в 2013 году»; «Издевался над двумя малолетними дочками»…

Это - не выписка из уголовного дела какого-то маньяка, это – факты из биографии Фуада Гахраманлы, одного из руководителей Партии народного фронта, правой руки и заместителя председателя ПНФА Али Керимли, человека, везде и всюду позиционирующего себя в качестве «защитника демократических свобод в Азербайджане».

Однако последние события показывают, что этот товарищ вряд ли может претендовать на лавры «отца азербайджанской демократии». Напротив, впору говорить о серьезных психических проблемах – вспышках агрессии и систематических издевательствах над членами семьи, проявляющихся в жестком насилии над женой и двумя дочерями.

Не секрет, что Азербайджан всегда славился своим уважительным отношением к женщинам. На протяжении веков они – матери, сестры, жены и дочери играли важную роль в общественной жизни нашей Родины.

Азербайджанские женщины воспитывались в духе уважения к семейным ценностям, любви к мужу и детям, что в свою очередь подразумевало взаимность.

В свою очередь, настоящий азербайджанский мужчина с молоком матери впитывал уважение к женщине.

Именно поэтому для нормального человека, нормального гражданина Азербайджана всякое проявление агрессии, насилия к женщине равносильно тому, что обидели его мать, сестру, жену, дочь.

А подобных фактов, надо честно признать, в последнее время стало заметно больше.

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Именно поэтому история, прямо скажем, параноика Фуада Гахраманлы, который издевался над женой и двумя дочерьми, остается актуальной темой обсуждения в обществе вот уже не одну неделю.

Вспомним предысторию – дочь оппозиционного политика Сельджан, находясь в Голландии, после стольких лет страха и семейного насилия смогла найти в себе силы и рассказать о том, как отец измывался над ней, сломал колено ее сестре Санай и пальцы матери Зумруд Ягмур, истязал их на протяжении долгих лет.

Девочка осмелилась озвучить эту страшную правду, только находясь за границей, будучи уверенной, что там отец-тиран ее не достанет…

«Данный пост пишу не как дочь заместителя председателя ПНФА Фуада Гахраманлы, а как обычный человек. Растя в такой страшной семье, в которой выросла я, человек держит в себе невыразимые чувства. И еще я знаю, что за этот пост многие, в том числе и прогрессивные люди, будут осуждать меня, мол, «это твой отец, и я должна простить его и забыть о том, как он сломал пальцы моей матери. И потому, что он меня вырастил, приносил в дом хлеб и т.д.

Рассказать правду о Фуаде Гахраманлы, зампреде партии, который со всех трибун говорит о правах человека, особенно женщин, но, возвращаясь домой, превращается в настоящего садиста и тирана, ломает колено дочери и пальцы супруге, мой социальный долг», - написала девушка.

По ее словам, все усилия матери развестись были предотвращены со стороны Фуада Гахраманлы за счет его определенных связей. Мать постоянно сталкивалась с угрозами, шантажом, подвергалась моральному давлению со стороны Фуада Гахраманлы и общих знакомых.

«Мать скрывала тот факт, что ее избивает муж. Она говорила, что просто ударилась. Но окружающие все понимали. Когда мать начинала говорить о разводе, все окружающие начинали ее отговаривать. Мол, это повредит репутации моего отца и его политической деятельности. На эту тему с мамой даже говорил Али Керимли, который принял роль семейного психолога. Он говорил моей маме, что мужчины часто бывают жестоки, что надо думать о будущем, о детях, и «что вы будете делать, когда разведетесь в 40 лет», - писала девушка.

Дело дошло до того, что маму стали называть психологически неуравновешенной, отметила она.

«Я на своем горьком опыте испытала, что из себя представляет ПНФА, Али Керимли, знавший о зверствах моего отца, который он вытворял дома, но державший его под боком. При этом еще и осуждая не злодея, а жертву. А потом эти оппозиционеры критикуют власть за права человека, требуют справедливости.

За спиной отца постоянно что-то говорили, распускали слухи, что его не считают за мужчину в семье. Все это еще больше злило его, он возвращался домой и снова прибегал к насилию», - отметила она. По ее словам, такая ситуация в семье продолжается с 2009 года.

«Ежедневные побои, кровь, насилие, переломанные кости… И все ради того, чтобы мать не развелась и закрывала глаза на поступки этого человека. Но сейчас ситуация изменилась. И угрозы «заберу детей» тоже не работают, мы уже подросли. Мать уже подала на развод», - отметила Сельджан.

Девушка официально заявила о том, что отказывается от отца, не намерена прощать его и не хочет, чтобы ее имя склонялось с именем человека, который, сломав колени своей дочери, избив ее, потом сваливает все на ее же мать, мол, это она во всем виновата, она разозлила его. «Больше не хочу называться дочерью Фуада Гахраманлы!» - подчеркнула она.

Читать эти строки без возмущения невозможно – это каким негодяем надо быть, чтобы сломать колено 6-летней дочери (это произошло в 2010 году), сломать пальцы жене (2015 год)?

То, что эти факты всплыли лишь сейчас, свидетельствует о том, что женщины в семье Фуада Гахраманлы долгие годы пребывали в страхе за свою жизнь и здоровье.

Возможно, это лишь верхушка айсберга и мы еще узнаем о других подробностях «послужного списка» этого домашнего тирана.

Так почему же именно случай Фуада Гахраманлы стал своего рода триггером для масштабного общественного недовольства – в соцсетях была начата кампания в поддержку его дочерей, которая затем переросла в кампанию против женского насилия в целом.

Все дело в том, что Ф.Гахраманлы – это не какой-то малообразованный, дурно воспитанный тип из подворотни, который с детства обижал младших и истязался над животными (хотя теперь уже и на этот счет возникают сомнения).

Фуад Гахраманлы – это человек, долгие годы позиционировавший себя в качестве поборника свобод и прав человека. Это лицемер, который на митингах и партийных мероприятиях вещал о свободе, правах человека, правах женщин, учил других демократии, а, приходя домой, снимал эту «демократическую маску», превращаясь в обычного изверга, который лишает своих маленьких дочек и жену права жить спокойно.

То, что Сельджан только сейчас осмелилась во всеуслышание заявить об этом, говорит о серьезной психологической травме, о том, насколько запугана была эта, по сути своей, еще совсем девочка.

Но кроме всего этого, у семейного насилия есть и конкретные физические последствия – в сентябре 2018 года 14-летняя Санай Гахраманлы (через восемь с половиной лет после того, как отец сломал ей колено) вновь обратилась к врачу с жалобой на боли в том же колене. Учитывая тяжесть травмы, вполне вероятно, что ее последствия будут мучить бедного еще долгие годы…

Впрочем, печально в этой истории не только прошлое.

Фуад Гахраманлы своими последующими шагами продемонстрировал, что не испытывает раскаяния за свои поступки, а, следовательно не считает себя виновным в страданиях жены и дочерей.

Вместо того чтобы публично извиниться перед ними, покаяться, признав свои ошибки, он начал изворачиваться, юлить, подобно ужу на сковороде, сделав абсолютно абсурдное заявление о том, что профиль его дочери в Facebook взломан.

Одним словом, сделал все, чтобы не признать своей вины.

Подтверждает это и нынешнее поведение этого оппозиционера, а именно бракоразводный процесс, который Фуад Гахраманлы, похоже, намерен превратить в мыльную оперу. Казалось бы, что мешает разойтись с женой, которая требует развода, позволив ей прожить остаток жизни без страданий?

Но у Ф.Гахраманлы на сей счет свое мнение.

Отметим, что на суде (на который он не явился) стало известно, что из-за систематического семейного насилия Фуада Гахраманлы жена и дочери больше не могут жить с ним под одной крышей. Но если нормальные, честные, порядочные мужчины, как мы знаем, уходят из семьи, оставляя дом жене и детям, то наш «герой», наоборот, выгнал жену и младшую дочь Санай из дома, вдобавок отказавшись от дочерей через адвоката.

И сейчас Фуада Гахраманлы даже не интересует, где живет его семья, не голодают ли его дети… Красочная картина, не правда ли?

Знакомясь с подробностями этой резонансной истории, то и дело задаешься вопросом – неужели никто из друзей не был в курсе происходящего и не мог усмирить этого человека?

Оказывается, такой человек был. Мало того, что он был прекрасно осведомлен о бесчинствах Ф.Гахраманлы, так он еще и оказывал давление на его супругу Зюмруд Ягмур, чтобы та «не выносила сор из избы» и терпела эти тяготы судьбы «ради детей и семьи».

Речь идет о председателе партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли. Ведь, как выяснилось со слов З.Ягмур, Али Керимли еще с 2009 года (то есть, на протяжении 10-ти лет!) был в курсе того, что его заместитель Фуад Гахраманлы избивает и ее, и малолетних дочек.

Но за эти 10 лет он ни разу не остановил своего заместителя, не попытался воздействовать на него, в конце концов не выгнал его из партии за поведение, недостойное не то, что политика – мужчины!

Так, как же такое стало возможным? А как же громкие слова о демократии, равноправии мужчин и женщин, правах человека?

Похоже, что история Фуада Гахраманлы попросту отражает безнравственность и лицемерие, царящие в ПНФА. Иначе как объяснить тот факт, что он, будучи одним из авторов программы этой партии, написал главу о правах женщин?

Представляете, сидел дома, писал об уважении к женщинам. Потом вставал, избивал жену. Затем снова садился, писал, вставал, ломал дочери колено, а потом снова писал то, от чего был бесконечно далек сам…

Чем не сценарий для хоррора?

Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что кое-какой реакции от ПНФА на свои жалобы на Фуада Гахраманлы его жена и дочка дождались – многочисленная армия троллей Али Кермили накинулась на Зумруд Ягмур и Сельджан в соцсетях, обвиняя их… в безнравственном поведении.

Ну что ж, это старый, как мир, метод – да вот только он не делает чести ни политической партии, ни ее представителям. Впрочем, можно ли говорить о чести партии, которая известна продажами членских билетов, налаженной и приносящей хороший доход системой штамповки так называемых политэмигрантов (по схеме «митинг - провокация в отношении полиции – красочные фото при задержании – обивание порогов иностранных посольств со слезными мольбами о спасении «оппозиционера»)?

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Но даже для такой прогнившей структуры откровенное игнорирование того, что ее зампред регулярно избивает жену и дочерей – это полное фиаско в глазах общества.

Естественно, сейчас Фуад Гахраманлы, стремясь избавиться от заслуженного клейма домашнего тирана и злодея, пустился во все тяжкие. Особенно ярко это проявилось во время недавнего несанкционированного пикета в центре Баку, где он всячески пытался привлечь к себе внимание, изображая этакого вожака оппозиционеров. Наш «герой» всячески пытался получить дубинкой по голове или угодить в кутузку. Но дубинкой никого не били, а радости оказаться в КПЗ полицейские ему не доставили.

Хочется верить, что эта стратегия не сможет отвлечь внимание общества от того факта, что под маской «демократа» скрывается опасный шизофреник. Нужно понимать всю потенциальную угрозу подобных субъектов, особенно с учетом того, что они настойчиво стремятся к власти.

В завершении хотелось бы обратить внимание на два момента. Первый: мы, как общество, боюсь, еще не созрели для того, чтобы полноценно защищать права женщин Азербайджана. Посудите сами – все партийцы узнали, что Фуад Гахраманлы истязал жену и маленьких дочек, но ни один из них на пикете не плюнул ему в лицо, не дал пощечину!

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«Моя хата с краю» - хороший принцип? Тут вспоминаются слова чехословацкого писателя и журналиста Юлиуса Фучика: «Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!».

Действительно, наше общество поразительно беззубо по отношению к таким фактам. И уверен, в данном случае азербайджанские правоохранительные органы должны оперативно дать должную правовую оценку преступным действиям Фуада Гахраманлы, проверить его психическое состояние.

Первая реакция уже есть – как недавно заявил генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов, ряд неправительственных правозащитных организаций и правозащитников, занимающихся вопросами защиты прав женщин и детей, обратился с просьбой привлечь к уголовной ответственности Фуада Гахраманлы, и Генеральная прокуратура рассматривает это обращение.

Второй: мы должны защитить жену и дочек бывшего зампреда ПНФА от его угроз и давления. Им сейчас нужна и психологическая поддержка, они не должны чувствовать себя брошенными и одинокими (особенно уехавшая в Голландию Сельджан, ведь там осели многие сторонники ПНФА, которые могут угрожать ей).

И в целом нужно более широко подойти к этому вопросу - история насилия в отдельно взятой семье на фоне прочих подобных фактов актуализировала вопрос борьбы с бытовым насилием во всем Азербайджане.

И по имеющейся у нас информации, правительство уже перешло к действиям – оно намерено в ближайшее время завершить процесс присоединения к Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Соответствующий документ уже находится на рассмотрении в Кабинете министров.

Завершая эту статью, хочется отметить, что хроника домашнего садиста Фуада Гахраманлы может и должна стать тем мощным импульсом, который заставит общество в целом возненавидеть подобных людей, сделает их изгоями и поможет защитить наших женщин.

Тимур Рзаев

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