В Азербайджане не исключено повторное ужесточение карантина в случае роста зараженных – ВИДЕО

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Если число заражений увеличится, то оперативный штаб при Кабинете Министров может принять решение об ужесточении карантина.

Как сообщает 1news.az, об этом в ходе видеоконференции с главами ряда министерств и ведомств заявил премьер-министр Али Асадов.

В пятницу, 24 апреля, в Азербайджане выявлено 44 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 558 больных коронавирусом. Состояние 16 из них тяжелое, 23 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на пятницу, 24 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1592 случая заражения коронавирусом. 1013 человек выздоровели, 21 – скончался. 558 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 114 тысяч 410 тестов на выявление коронавируса.

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Эльшан Рустамов, М.К.