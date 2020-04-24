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Статистика на 24 апреля: 44 человека заболели коронавирусом, 65 вылечились

24 Апреля, 2020 в 16:10 ~ 1 минута на чтение 1211
Статистика на 24 апреля: 44 человека заболели коронавирусом, 65 вылечились
В пятницу, 24 апреля, в Азербайджане выявлено 44 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.
 
Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана,
 
Один пациент, зараженный коронавирусом (1935 года рождения), страдавший артериальной гипертензией, атеросклеротическим кардиосклерозом, а также ишемической болезнью сердца, скончался, все попытки врачей стабилизировать состояние его здоровья не увенчались успехом.
 
В то же время 65 человек излечились от COVID-19 и отпущены домой.
 
На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 558 больных коронавирусом. Состояние 16 из них тяжелое, 23 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.
 
По состоянию на пятницу, 24 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1592 случая заражения коронавирусом. 1013 человек выздоровели, 21 – скончался. 558 инфицированных продолжают лечение.
 
Проведено 114 тысяч 410 тестов на выявление коронавируса.
 
Тимур Рзаев

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