Статистика на 24 апреля: 44 человека заболели коронавирусом, 65 вылечились

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В пятницу, 24 апреля, в Азербайджане выявлено 44 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.

Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана,

Один пациент, зараженный коронавирусом (1935 года рождения), страдавший артериальной гипертензией, атеросклеротическим кардиосклерозом, а также ишемической болезнью сердца, скончался, все попытки врачей стабилизировать состояние его здоровья не увенчались успехом.

В то же время 65 человек излечились от COVID-19 и отпущены домой.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 558 больных коронавирусом. Состояние 16 из них тяжелое, 23 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на пятницу, 24 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1592 случая заражения коронавирусом. 1013 человек выздоровели, 21 – скончался. 558 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 114 тысяч 410 тестов на выявление коронавируса.

Тимур Рзаев