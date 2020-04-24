В Азербайджане с 27 апреля смягчается карантин

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С понедельника, 27 апреля, частично смягчается особый карантинный режим, введенный в Азербайджане в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при кабинете министров Азербайджана, в частности, с 00:00 27 апреля:

- Центры ASAN Xidmət начнут принимать граждан посредством мобильного приложения, интернет-сайта и колл-центра по онлайн-записи (очереди).

Увеличено время, которое можно проводить вне дома, получив разрешение поcредством SMS.

Возобновляется деятельность следующих сфер:

- индивидуальных репетиторов и услуг образования

- продажа книг

- продажа газет

- продажа канцелярских товаров

- деятельность в типографской (печатной) сфере и копировании

- деятельность фотоателье и фотостудий

- деятельность по уборке индивидуальных домов

- работа портных

- продажа косметики и духов

- продажа одежды

- продажа обуви и кожаных изделий

- продажа золотых украшений, прочих драгоценностей, и деятельность ломбардов

- продажа мобильных телефонов, а также реализация их запасных частей, аксессуаров и ремонт

- продажа и ремонт компьютерной техники

- продажа бытовой техники и электроники

- продажа мебели

- продажа автомобилей

- продажа химической продукции

- реализация цветов и саженцев

- продажа сельскохозяйственной техники, ее запчастей, и ремонт этой техники

Ограничение на деятельность всех этих сфер в торговых центрах и Mall-лах остается в силе.

Кроме того время выхода из дома посредством разрешения по SMS увеличивается до 3 часов

Так, начиная с 00 часов 27 апреля срок действия разрешений посредством SMS, отправленного на короткий номер 8103, будет увеличен с 2 до 3 часов. Поскольку некоторые другие ограничения, принятые ранее, также были сняты, разрешение на выход будет применяться в следующих случаях:

● Код 1 – чтобы покинуть место жительства из-за неотложной медицинской необходимости или запланированного лечения (разрешение выдается на 3 часа в пределах района и города с учетом расстояния между районом и адресом, который необходимо пройти, и продолжительностью процедуры лечения, если необходимо). При этом время возвращения определяется справкой, выданной врачом и, при необходимости, представляемой сотрудникам полиции;

● Код 2 – чтобы покинуть место жительства из-за необходимости пользоваться услугами, деятельность которых разрешена (разрешение выдается один раз в день на 3 часа);

● Код 3 - чтобы покинуть место жительства в связи с необходимостью присутствия на похоронах близкого родственника.

При передвижении лиц в порядке, предусмотренном в настоящем Постановлении, обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Случаи нарушения правил введения ограничений на передвижение будут расцениваться как нарушение специального карантинного режима и предусматривать ответственность, установленную в Кодексе об административных проступках и Уголовном кодексе. Одновременно будут постоянно расследоваться факты введения ложных данных для получения разрешения через портал icaze.e-gov.az и злоупотребления процедурой получения разрешения посредством SMS-системы для того, чтобы покинуть место проживания, в отношении юридических и физических лиц, допустивших такие факты, будут применяться строгие меры ответственности.

Кроме того, анализируется санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране и, если динамика заражения вирусом COVID-19 и общая ситуация в стране, связанная с коронавирусом, приведут к этому, особый карантинный режим будет повторно ужесточен.

Натали Александрова, Тимур Рзаев