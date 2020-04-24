1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

В Азербайджане с 27 апреля смягчается карантин

24 Апреля, 2020 в 16:25 ~ 3 минуты на чтение 29133
В Азербайджане с 27 апреля смягчается карантин

С понедельника, 27 апреля, частично смягчается особый карантинный режим, введенный в Азербайджане в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при кабинете министров Азербайджана, в частности, с 00:00 27 апреля:

- Центры ASAN Xidmət начнут принимать граждан посредством мобильного приложения, интернет-сайта и колл-центра по онлайн-записи (очереди).

Увеличено время, которое можно проводить вне дома, получив разрешение поcредством SMS.

Возобновляется деятельность следующих сфер:

- индивидуальных репетиторов и услуг образования
- продажа книг
- продажа газет
- продажа канцелярских товаров
- деятельность в типографской (печатной) сфере и копировании
- деятельность фотоателье и фотостудий
- деятельность по уборке индивидуальных домов
- работа портных
- продажа косметики и духов
- продажа одежды
- продажа обуви и кожаных изделий
- продажа золотых украшений, прочих драгоценностей, и деятельность ломбардов
- продажа мобильных телефонов, а также реализация их запасных частей, аксессуаров и ремонт
- продажа и ремонт компьютерной техники
- продажа бытовой техники и электроники
- продажа мебели
- продажа автомобилей
- продажа химической продукции
- реализация цветов и саженцев
- продажа сельскохозяйственной техники, ее запчастей, и ремонт этой техники

Ограничение на деятельность всех этих сфер в торговых центрах и Mall-лах остается в силе. 

Кроме того время выхода из дома посредством разрешения по SMS увеличивается до 3 часов

Так, начиная с 00 часов 27 апреля срок действия разрешений посредством SMS, отправленного на короткий номер 8103, будет увеличен с 2 до 3 часов. Поскольку некоторые другие ограничения, принятые ранее, также были сняты, разрешение на выход будет применяться в следующих случаях:

● Код 1 – чтобы покинуть место жительства из-за неотложной медицинской необходимости или запланированного лечения (разрешение выдается на 3 часа в пределах района и города с учетом расстояния между районом и адресом, который необходимо пройти, и продолжительностью процедуры лечения, если необходимо). При этом время возвращения определяется справкой, выданной врачом и, при необходимости, представляемой сотрудникам полиции;

● Код 2 – чтобы покинуть место жительства из-за необходимости пользоваться услугами, деятельность которых разрешена (разрешение выдается один раз в день на 3 часа);

● Код 3 - чтобы покинуть место жительства в связи с необходимостью присутствия на похоронах близкого родственника.

При передвижении лиц в порядке, предусмотренном в настоящем Постановлении, обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Случаи нарушения правил введения ограничений на передвижение будут расцениваться как нарушение специального карантинного режима и предусматривать ответственность, установленную в Кодексе об административных проступках и Уголовном кодексе. Одновременно будут постоянно расследоваться факты введения ложных данных для получения разрешения через портал icaze.e-gov.az и злоупотребления процедурой получения разрешения посредством SMS-системы для того, чтобы покинуть место проживания, в отношении юридических и физических лиц, допустивших такие факты, будут применяться строгие меры ответственности.

Кроме того, анализируется санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране и, если динамика заражения вирусом COVID-19 и общая ситуация в стране, связанная с коронавирусом, приведут к этому, особый карантинный режим будет повторно ужесточен.

Натали Александрова, Тимур Рзаев

29 133

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены