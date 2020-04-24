В Азербайджане с 27 апреля смягчается карантин

С понедельника, 27 апреля, частично смягчается особый карантинный режим, введенный в Азербайджане в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при кабинете министров Азербайджана, в частности, с 00:00 27 апреля:
- Центры ASAN Xidmət начнут принимать граждан посредством мобильного приложения, интернет-сайта и колл-центра по онлайн-записи (очереди).
Увеличено время, которое можно проводить вне дома, получив разрешение поcредством SMS.
Возобновляется деятельность следующих сфер:
- индивидуальных репетиторов и услуг образования
- продажа книг
- продажа газет
- продажа канцелярских товаров
- деятельность в типографской (печатной) сфере и копировании
- деятельность фотоателье и фотостудий
- деятельность по уборке индивидуальных домов
- работа портных
- продажа косметики и духов
- продажа одежды
- продажа обуви и кожаных изделий
- продажа золотых украшений, прочих драгоценностей, и деятельность ломбардов
- продажа мобильных телефонов, а также реализация их запасных частей, аксессуаров и ремонт
- продажа и ремонт компьютерной техники
- продажа бытовой техники и электроники
- продажа мебели
- продажа автомобилей
- продажа химической продукции
- реализация цветов и саженцев
- продажа сельскохозяйственной техники, ее запчастей, и ремонт этой техники
Ограничение на деятельность всех этих сфер в торговых центрах и Mall-лах остается в силе.
Кроме того время выхода из дома посредством разрешения по SMS увеличивается до 3 часов
Так, начиная с 00 часов 27 апреля срок действия разрешений посредством SMS, отправленного на короткий номер 8103, будет увеличен с 2 до 3 часов. Поскольку некоторые другие ограничения, принятые ранее, также были сняты, разрешение на выход будет применяться в следующих случаях:
● Код 1 – чтобы покинуть место жительства из-за неотложной медицинской необходимости или запланированного лечения (разрешение выдается на 3 часа в пределах района и города с учетом расстояния между районом и адресом, который необходимо пройти, и продолжительностью процедуры лечения, если необходимо). При этом время возвращения определяется справкой, выданной врачом и, при необходимости, представляемой сотрудникам полиции;
● Код 2 – чтобы покинуть место жительства из-за необходимости пользоваться услугами, деятельность которых разрешена (разрешение выдается один раз в день на 3 часа);
● Код 3 - чтобы покинуть место жительства в связи с необходимостью присутствия на похоронах близкого родственника.
При передвижении лиц в порядке, предусмотренном в настоящем Постановлении, обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Случаи нарушения правил введения ограничений на передвижение будут расцениваться как нарушение специального карантинного режима и предусматривать ответственность, установленную в Кодексе об административных проступках и Уголовном кодексе. Одновременно будут постоянно расследоваться факты введения ложных данных для получения разрешения через портал icaze.e-gov.az и злоупотребления процедурой получения разрешения посредством SMS-системы для того, чтобы покинуть место проживания, в отношении юридических и физических лиц, допустивших такие факты, будут применяться строгие меры ответственности.
Кроме того, анализируется санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране и, если динамика заражения вирусом COVID-19 и общая ситуация в стране, связанная с коронавирусом, приведут к этому, особый карантинный режим будет повторно ужесточен.
Натали Александрова, Тимур Рзаев