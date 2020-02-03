События в фильме «Форсаж-9» развернутся в Азербайджане - ВИДЕО

Действие одной из сцен девятой серии всемирно известной кинофраншизы «Форсаж» будет происходить в Азербайджане.

Сюжет «Форсажа 9» не раскрывается. В новой части вернутся знакомые герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джорданы Брюстер, Тайриза Гибсона, Лудакриса, появятся новые персонажи в исполнении Майкла Рукера, Джона Сины и Анны Савай. Шарлиз Терон вновь сыграет кибертеррористку Сайфер, а Хелен Миррен в очередной раз исполнит роль Магдалены Шоу, матери Декарда (Джейсон Стэйтем), Оуэна (Люк Эванс) и Хэтти (Ванесса Кирби).

Известно, что действие фильма развернется по всему земному шару, о чем пишет Oyeyeah.com, отмечая, что действия будут проходить и в Азербайджане: «От Лондона до Токио, от Центральной Америки до Эдинбурга и от секретного бункера в Азербайджане до оживленных улиц Тбилиси. По пути старые друзья будут воскрешены, старые враги вернутся, история будет переписана…».

Мировая премьера состоится 20 мая, в странах СНГ картина поступит в прокат 21 мая.

Отметим, что герои фильма «Форсаж» не впервые промчатся по Азербайджану – сцена погони по Кавказским горам была показана в «Форсаже-7»; отметим, что съемки проходили не в горах Азербайджана, а в Колорадо, подробнее об этом читайте здесь.

Ниже представлена часть «Погони в Азербайджане» из фильма «Форсаж-7».

Читайте по теме:

«Форсаж 7» с участием Вина Дизеля снимают в Азербайджане? – ФОТО – ВИДЕО

Официально: герои фильма «Форсаж-7» промчатся по Азербайджану – ФОТО – ВИДЕО

Ф.В, Г.Р.