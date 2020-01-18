В Баку врач ударил пожилую пациентку, которую прооперировал? - ФОТО - ОФИЦИАЛЬНО

Родные 75-летней пациентки Юлии Камоловой обвиняют Эмиля Гусейнова, врача Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, в том, что он избил ее.

В частности, сын Ю.Камоловой - Нугзар Гвазава – разместил в соцсети Facebook статус, в котором подробно рассказал об инциденте (орфография и пунктуация сохранены – прим. авт.).

«Сегодня моей маме сделали операцию на глаза… катаракта… Процедуру проводил врач Эмиль Гусейнов... по предварительной беседе произвёл не плохое впечатление... Что случилось дальше я в шоке... Во первых операцию назначили на 8.00 утра, но впустили только пациентов… сопровождающие ждали до 9.00 под дождём... Моя мама перенесла два инсульта..(врач это знал..) у неё немного заторможена речь ..После операции она вышла вся в слезах и гематомами на лице... Эмиль Гусейнов ругал её матом и бил по щеке... когда я приехал в клинику к главврачу она сказала такого не может быть, а на мой вопрос почему не дали ни одного чека по оплате ,она сказала что клиника бесплатная... я в ШОКЕ... отдали 1000 азн за один глаз...

Позвонил 102 жду полицию... Эмиль Гусейнов нашёл мой номер телефона… звонил и всячески уговаривал не предавать огласке этот инцидент… ссылаясь на то что он сорвался… мол у всех бывает... предлагал вернуть деньги, извиниться и сделать бесплатно второй глаз...я само собой отказал... Я удивляюсь как в клинике носящий такое высокое имя творится такой беспредел...», - написал Нугзар Гвазава.

В свою очередь, комментируя эти обвинения, в Национальном центре офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой заявили 1news.az, что пациентка перенесла три инсульта.

«По этой причине ей не сделали общий наркоз, и операция была проведена с использованием местной анестезии. По словам оперировавшего женщину врача Эмиля Гусейнова, во время операции пациентка не могла держать голову неподвижно, и ему пришлось взять ее за подбородок, чтобы операция прошла успешно. Ведь если при установке линз голова пациента не неподвижна, линзы будут поставлены неправильно, и это может иметь негативные последствия. Больная после операции была всем довольна, вероятно, ее после кто-то подговорил. Как может врач ударить пациента? И ругать он не мог. Врач Эмиль Гусейнов с 2005 года провел около трех тысяч операций, один из наших лучших врачей», - подчеркнули в центре.

Тимур Рзаев, Э.Т.