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Минобороны: «Противник, неся потери, был отброшен назад»

Сегодня в 17:38 ~ 1 минута на чтение 2883
Минобороны: «Противник, неся потери, был отброшен назад»

ВC Армении с целью захвата наших позиций на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Товуза, используя артиллерию, попытались перейти в наступление, сообщает Минобороны Азербайджана.

В результате принятых адекватных мер по противнику были нанесены удары, и он, неся потери, был отброшен назад.

В результате боя двое азербайджанских военнослужащих стали шехидами и пятеро получили ранения.

Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших.

Allah rəhmət eləsin.

Эльшан Рустамов

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