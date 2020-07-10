Минобороны: «Противник, неся потери, был отброшен назад»

ВC Армении с целью захвата наших позиций на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Товуза, используя артиллерию, попытались перейти в наступление, сообщает Минобороны Азербайджана.
В результате принятых адекватных мер по противнику были нанесены удары, и он, неся потери, был отброшен назад.
В результате боя двое азербайджанских военнослужащих стали шехидами и пятеро получили ранения.
Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших.
Allah rəhmət eləsin.
Эльшан Рустамов
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