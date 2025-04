Ceyhun Bayramov BƏƏ-dən olan həmkarını Cənubi Qafqazdakı vəziyyət barədə məlumatlandırıb

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən (BƏƏ) olan həmkarı Abdullah bin Zayid Əl Nəhyan ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

Nazirlər həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edərək, iqtisadiyyat, ticarət, energetika, həmçinin regional və qlobal hadisələrə xüsusi diqqət ayırıblar.

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan, H.E. @Bayramov_Jeyhun, during his working visit to the United Arab Emirates held a meeting with the Minister of Foreign Affairs of the United Arab Emirates, H.H. Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan.



Ministers discussed… pic.twitter.com/uk02bjrtBZ — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 8, 2025